Tenta di soffocare l’ex compagna il giorno della festa della donna, 50 enne arrestato

Pubblicità

Pubblicità



Proprio nel giorno della festa della donna, solo per miracolo non si è consumato l’ennesimo femminicidio. Il fatto è accaduto a Varna dove un 50enne italiano dopo essere entrato nella casa della ex compagna l’ha aggredita brutalmente dopo un’accesa lite.

L’uomo dopo averla picchiata ha tentato di soffocarla. Solo la presenza del figlio in casa ha salvato la donna da morte sicura. Prima il ragazzo ha cercanto di difenderla, poi visto che la situazione ormai era fuori controllo ha chiamato la polizia. L’intervento dei poliziotti ha messo fine all’aggresione. La donna è stata trasferita subito in ospedale. Le prime notizie parlano di lesioni in diverse parti del corpo.

L’uomo è stato accusato di tentato femminicidio e portato in carcere a Bolzano dove stamattina, nell’udienza di convalida davanti alla gip Elsa Vesco, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità rel="nofollow"