Orso, scontro e scintille ieri in consiglio provinciale

Ieri durante l’ultimo giorno di lavori in consiglio provinciale il presidente Maurizio Fugatti era chiamato ad informative l’aula sulla questione orso.

La comunicazione era stata espressamente richiesta dai consiglieri Zeni, Maestri, Tonini, Degasperi, Marini, Manica, Job, Olivi, Rossi e Coppola dopo l’ennesima aggressione in val di Sole.

Non è stato un pomeriggio facile per la maggioranza. Il tema dei grandi carnivori infatti per Fugatti rimane un nervo scoperto. Tematica che è stata uno dei cavalli di battaglia della lega in campagna elettorale e che ad oggi rimane forse un grande flop del governo di centro destra.

Basti pensare che nel momento dell’insediamento della giunta a traino Lega gli orsi in Trentino erano una settantina e che ora sono praticamente raddoppiati. Per non parlare dei lupi che si stanno sempre più pericolosamente avvicinando alla case. Un situazione che quindi è peggiorata in modo drammatico e che richiede soluzioni drastiche e non solo parole di circostanza. Certo, non è colpa del Governo se gli animali si riproducono o si insediano in determinate zone, ma quando questo accade senza controllo può diventare un problema anche per l’uomo.

Il presidente Fugatti ha ripercorso i fatti di domenica, quando l’orso ha aggredito un uomo in val di Rabbi. Le ferite riportate, ha detto, non pare abbiano conseguenze molto gravi. Ha quindi elencato le misure messe in atto: l’informazione della popolazione, un sopralluogo con un’unità cinofila, il recupero dei vestiti e dei reperti organici per l’identificazione dell’orso e l’apposizione del radiocollare. Sono azioni propedeutiche, ha ricordato Fugatti; ad ora non ci sono ancora informazioni sulla ricerca genetica del soggetto che si avranno nelle prossime ore o nei prossimi giorni: solo allora si saprà se il soggetto è già conosciuto ed ha avuto comportamenti anomali.

Fugatti ha quindi ricordato le attività messe in campo per la prevenzione: tra queste l’impegno nella progressiva sistemazione del sistema del rifiuto organico. Un impegno continuato anche in val di Sole: in questo senso nel 2022 l’amministrazione Provinciale ha trasferito alla Comunità di valle i fondi necessari per procedere alla protezione dei cassonetti in uso assegnando la priorità a 50 isole ecologiche dove sono presenti un centinaio di cassonetti per l’organico.

A livello dei rifiuti si è intervenuti, ha detto Fugatti, anche in modo più strutturale inserendo la questione nell’ambito dell’aggiornamento del Piano per la gestione dei rifiuti. Tutti i gestori della raccolta sono tenuti a programmare l’adattamento del sistema di raccolta dell’umido alla presenza di orsi e cinghiali. Ogni primavera, ha concluso Fugatti, viene organizzata una campagna informativa e divulgativa sui comportamenti da tenere nelle zone frequentate dai plantigradi.

In sede di discussione in aula Luca Zeni ha consigliato l’introduzione dello spray invitando ad aumentare l’attenzione, a non abbassarla quando non si verificano i singoli casi di aggressione con rilevanza mediatica.

Lucia Coppola ha chiesto che non ci siano abbattimenti, «in primavera – ha aggiunto – gli orsi sono più suscettibili: se si riuscisse bisognerebbe in questo periodo nelle zone di frequentazione delle mamme e i piccoli tenere alta l’attenzione». Infine si è augurata che non ci siano abbattimenti perché gli animali sono animali, sono gli umani che devono far in modo che non ci siano incidenti.

Michele Dallapiccola (preso di mira pesantemente dalle opposizioni nella precedente legislatura per la gestione dell’orso) ha accusato Fugatti di incompetenza nella gestione orso parlando di “sguaiatezza” di chi oggi siede nei banchi di governo sulla trattazione del tema. Un’affermazione che ha visto il presidente Fugatti e l’assessore Segnana lasciare l’Aula e al quale è seguito un battibecco con il consigliere Savoi.

La legge del contrappasso, ha proseguito Dallapiccola, porta a confrontarsi su cose di cui non si pensava ci si sarebbe occupati. La pratica riesce però a rendere più edotte anche le persone che si pensava potessero diventare tali, ha detto. «Non chiederò le dimissioni della Giunta – ha aggiunto – perché una tale azione non eliminerebbe il pericolo di un incontro di un orso in natura alla popolazione. Ha espresso invece un invito agli elettori che valuteranno la Giunta a considerare l’incompetenza con cui è stata affrontata questa responsabilità amministrativa».

Claudio Cia ha chiesto, se serve, di contenere gli animali sul territorio ricordando che Fugatti è stato il primo presidente ad essere scortato per aver assunto posizioni politiche sul tema orso: «non si viene scortati se si fa la politica delle parole» – ha affermato Cia che ha continuato definendo il progetto life ursus «un’opportunità che si è trasformata in un problema» – secondo il consigliere di Fratelli d’Italia – «che è colpa dell’approccio sbagliato al problema».

Bisogna avere il coraggio di considerare l’ambiente importante per il Trentino, un ambiente con dentro l’uomo, non fine a se stesso. Bisogna considerare, ha proseguito, che quando si va nel bosco con il cane al guinzaglio non si sta camminando in riva al Fersina a Trento. E, secondo il consigliere, la politica deve poter intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini: se serve, gli animali vanno contenuti.

Per Ivano Job, «l’ambiente non è solo social, ci sono anche gli orsi». «Andrebbe comunicato – ha detto Ivano Job (Misto) – a cittadini e turisti che la montagna non è Facebook o solo selfie. Chi va in montagna lo sa che non ci sono solo i sentieri ma anche gli animali, orso, lupi, vipere, camosci, caprioli, tassi, volpi: tutti animali che possono creare momenti di piacere ma anche di spavento. In città ci sono altri problemi, situazioni di degrado, spaccio, aree inquinate, in montagna le situazioni sono diverse, è normale che possa accadere un imprevisto. Che non è più tale, ha precisato, quando il numero di animali è alto. In questi casi bisogna stimolare il contenimento, se portando gli animali altrove o con l’abbattimento lo dicano persone più esperte».

