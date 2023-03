Maso ginocchio: le ruspe hanno sgomberato la zona dalla roulotte – VIDEO

Pubblicità

Ruspe in azione (QUI link al video) al parcheggio dell’ex Brico in via Giusti, a pochi metri dall’asilo nido di Maso Ginocchio. Nel parcheggio, da tempo si era stabilizzata una roulotte dove sembrerebbe risiedessero una decina di soggetti provenienti dall’Africa.

Numerosi lettori ci avevano inviato delle segnalazioni riguardo alla situazione che ormai era diventata a dir poco insostenibile: tra escrementi ed il via-vai di gente a tutte le ore era pure sorta l’ipotesi che nella roulotte venisse messa in atto qualche attività illecita. (QUI link articolo)

