Lunedì alle 14.30 a Vigo Meano i funerali di Massimo Beretta

Pubblicità

Pubblicità



Continuano le indagini sull’incidente che la serata del 28 febbraio lungo via Bolzano ha portato alla morte il 57 enne Massimo Beretta. È stata eseguita l’autopsia per capire le cause della morte ma che difficilmente potrà comunque chiarire la dinamica dell’incidente.

È stata decisa intanto la data dei funerali che saranno celebrati lunedì 13 marzo alle ore 14.30 nella chiesa di Vigo Meano.

Il 57 enne, insieme al suo cane Arim, stava recandosi alla scuola di danza a Trento per prendere la figlia quando alla guida di una Fiat seicento ha perso il controllo del mezzo e dopo una paurosa sbandata si è schiantato contro lo spartitraffico di via Bolzano. Tra le ipotesi anche quella che ci sia stata una mancata precedenza all’origine del tragico epilogo.

Da nord stavano transitando in quel momento una Volkswagen Polo e una Renault Twingo che sono state centrate dalla Seicento che è letteralmente decollata.

Uno schianto terrificante che ha polverizzato l’auto, sbalzando il 58 enne alla guida della Seicento fuori dall’abitacolo per poi proiettarlo a terra tra la vettura e la lamiera metallica dello spartitraffico.

Massimo lavorava da artigiano installatore di infissi da tantissimi anni, era persona molto amata e stimata. Lascia la moglie Gianna titolare del Noer Pub in Corso Buonarroti e due figlie Noemi ed Erica di 13 e 16 anni.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità