Lotta all’evasione, record nel 2022: recuperati oltre 20 miliardi

L’Agenzia dell’Entrate presenta i risultati dell’attività svolta nell’anno 2022. La maggior parte delle somme provengono dai controlli sul versamento delle tasse.

Si parla di un record raggiunto nel 2022 per lotta all’evasione fiscale. Una piccola consolazione, per il Paese ritenuto uno dei peggiori in questo ambito.

Solo nel 2022 sono stati recuperati 20,2 miliardi di euro. Numeri buoni e rassicuranti per le casse dello Stato, visto che questo è il dato più alto di sempre, che porta il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a parlare di “ritorno alla normalità e di un quadro rassicurante”.

Degli oltre 20 miliardi, la maggior parte, (10,9 miliardi) proviene dai controlli sui versamenti delle varie tasse, ovvero dalle dichiarazioni dei redditi all’Iva, mentre le conciliazioni hanno fruttato 3,2 miliardi. Inoltre, circa 5 miliardi sono arrivati dalle cartelle di pagamento inviate dall’Agenzia della Riscossione e il resto dalle sanatorie.

Non solo tasse, ma anche frodi. L’Agenzia, avrebbe anche impedito che lo Stato versasse 9,5 miliardi per i cosiddetti crediti fittizi, cioè sconti, per lo più edilizi, come quello per il superbonus e le facciate.

“Sono somme che stavano per esser utilizzate per non versare le imposte e che quindi avrebbero determinato un minor incasso per lo stato“: spiega Ruffini. Recuperi avvenuti grazie al grande lavoro svolto dalla Guardia di Finanza.

