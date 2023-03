L’assessore Bisesti incontra le educatrici dei nidi d’infanzia

Pubblicità

Giovedì mattina, l’assessore all’istruzione, università e cultura Mirko Bisesti, insieme al dirigente del Servizio attività educative per l’infanzia, ha incontrato gli educatori e le educatrici dei nidi d’infanzia, dipendenti delle Cooperative.

All’attenzione dell’assessore provinciale è stata portata la richiesta di riconoscere l’inquadramento del personale educatore delle cooperative, che gestiscono i servizi di asilo nido, dalla posizione economica D1 a quella D2, in seguito alla modifica introdotta nel contratto collettivo nazionale.

“Nel protocollo di finanza locale, a partire dall’anno 2022, sono state individuate le risorse necessarie ai Comuni, pari a 600.000 euro, per incrementare i maggiori costi derivanti dal passaggio degli educatori degli asili nido a una nuova posizione economica.

La richiesta avanzata è pertinente – ha commentato l’assessore Bisesti – da parte nostra ampia disponibilità ad individuare le modalità affinché i Comuni possano erogare queste risorse ai soggetti appaltatori del servizio di nido d’infanzia, i quali a loro volta dovranno appunto provvedere al reinquadramento economico dei loro dipendenti, tenuto conto di quanto previsto dal contratto collettivo delle cooperative sociali.

Stiamo ragionando – sono state le conclusioni dell’assessore – a una modifica normativa da approvare quanto prima per permettere questo passaggio di risorse e per prevedere che possa costituire titolo di studio valido, per il passaggio alla nuova posizione economica, anche quello ottenuto a seguito del percorso provinciale attivato per il conseguimento della qualifica post diploma fino al 31 agosto 2015, cioè il cosiddetto percorso ‘BabyLive'”.