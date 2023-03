Itea: in calo le revoche per morosità, negli ultimi 5 anni investiti 70,5 milioni di euro

Pubblicità

Ieri in consiglio provinciale si è discusso anche sugli sfratti Itea.

Dai banchi delle minoranze sono arrivati accorati appelli a non lasciare le gente per strada e quindi a bloccare gli sfratti. L’assessora Zanotelli, come da agenda politica, ha effettuato la comunicazione sulla situazione abitativa in Trentino che dopo il caro bollette è precipitata.

La risoluzione di Lucia Coppola per verificare la situazione degli sfratti Itea è stata votata, ma solo in parte. L’assessore Zanotelli infatti si è impegnata solo a «verificare la situazione degli sfratti Itea al fine di valutare se vi sono ipotesi risolutive da adottare anche in relazione alla causa della revoca dell’assegnazione dell’alloggio».

Da parte delle opposizioni sono piovuto critiche su Itea, e sul governatore Maurizio Fugatti accusato di non avere nessuna visione sulle politiche abitative nel Trentino. La maggioranza ha imputato la situazione odierna invece al lavoro del centro sinistra fatto negli anni del governo Dellai e Rossi.

L’assessora Zanotelli ha ricordato che per gli affitti Itea sono stati sospesi gli aggiornamenti Istat per il 2023 e la Giunta ha inviato al cda una comunicazione nella quale si chiede la disponibilità a rivedere al ribasso gli importi stimati dei preventivi delle spese condominiali con la riduzione della rata di acconto.

L’assessora ha difeso il contributo al canone d’affitto e ha ricordato che ci sono 12 milioni per le ristrutturazioni e il piano straordinario non è una novità elettorale.

Durante la legislatura gli investimenti di Itea sono saliti a 54,5 milioni e 16 milioni per la gestione: Le ristrutturazioni sono aumentate del 54% arrivando a 321 alloggi nel 2022.

Altro dato portato dall’assessora: nel 2017 le revoche dell’alloggio per morosità sono state 112; nel 2018, 147, nel 2019, 98; nel 2020 , 77; nel 2021, 73 e lo scorso anno 59.

Zanotelli ha poi aggiunto che non è stato il governo attuale a dare indicazione a Itea di comprare ruderi e ha ricordato che il fondo di housing sociale non è più procrastinabile e i tassi di interesse renderebbero difficile trovare investitori.

C’è però il progetto Riurb, portato avanti in collaborazione con i comuni di Trento e Rovereto, e si stanno avviando ragionamenti per il riuso di alloggi per i disabili. In sintesi, per l’assessora la situazione attuale non è imputabile alla Giunta attuale.