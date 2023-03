Itea: col superbonus 110% riqualificati 825 alloggi per un valore di 87 milioni

Pubblicità

Nell’ultima giornata di lavori consiliari ieri si è votata anche la risoluzione presentata dal consigliere Alex Marini (5 Stelle) che chiedeva un maggiore controllo sull’evasione fiscale e sulla speculazione edilizia.

La richiesta – ha spiegato Marini – è quella di coinvolgere l’Osservatorio del mercato immobiliare e del Garante del contribuente nelle attività del Comitato provinciale sulla condizione abitativa per individuare i fenomeni speculativi e le anomalie sui valori immobiliari e sui canoni di affitto che rendono finanziariamente insostenibile l’accesso alla casa.

l’assessora Zanotelli ha espresso per la Giunta il non accoglimento della proposta di risoluzione di Marini perché, ha detto, nella norma è previsto si possano individuare di volta in volta dei soggetti da audire.

Zanotelli ha quindi dato delle cifre relative al bonus 110%: rispetto all’intervento fatto con il 110, ha detto, si parla al 31/12/2022 di una riqualificazione di 825 alloggi di proprietà Itea in 71 edifici per un valore complessivo in quota Itea di cui circa 87 milioni.

Di questi di proprietà esclusiva Itea: 7 deliberati non iniziati, 1 lavori in esecuzione, 1 eseguito, per un totale di 119 alloggi. Condomini minimi Itea e privati: i deliberati non iniziati sono 4, i lavori in esecuzione 2, i lavori eseguiti 1, per un totale di alloggi Itea pari a 32 sul totale di 43 alloggi.

Condomini costituiti Itea e privati: 25 deliberati non iniziati, 20 lavori in esecuzione, 10 lavori eseguiti, per un totale di 1.907 alloggi di cui 674 Itea. Sommando si arriva agli 825 alloggi. I ritardi, ha detto l’assessora, sono anche imputabili ai cambi normativi e alla difficoltà di reperire imprese che facciano sconti in fattura.

