Il Museo delle Palafitte di Fiavé chiuso al pubblico per interventi di manutenzione

Per permettere lo svolgimento di alcuni interventi di manutenzione straordinaria il Museo delle Palafitte di Fiavé rimarrà chiuso nel mese di marzo.

Riaprirà sabato 1° aprile in concomitanza con l’apertura del Parco Archeo Natura.

Contestualmente prenderanno avvio le attività per il pubblico oltre ai percorsi e ai laboratori didattici per le scuole per i quali sono già esaurite le prenotazioni a conferma dell’interesse e della valenza educativa del polo archeologico di Fiavé.