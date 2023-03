Grande successo per il 9° Meeting BCN – SPEEDO 2023: edizione avvincente e di altissima qualità

Pubblicità

Grande successo Sabato 4 e domenica 5 marzo alla piscina di Trento Nord, il 9° Meeting BCN – Speedo, che ha visto sui blocchi di partenza più di 450 atleti –e 1700 presenze gara– appartenenti a 32 società provenienti un po’ da tutta Italia: presenti le società del Trentino Alto-Adige, oltre ad una folta rappresentanza dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, dall’Emilia Romagna, Lombardia ed anche dal Lazio e Campania.

Edizione di carattere internazionale, con la presenza di una rappresentante della Nazionale Slovena approdata al Meeting di Trento per l’interessante livello tecnico della manifestazione.

Questa edizione del Meeting si è rivelata di altissimo livello sia giovanile che assoluto con tempi di rilievo che hanno permesso a parecchi partecipanti di strappare il “pass” per i prossimi Campionati Italiani. Un segnale importante per gli sforzi messi in campo dalla società organizzatrice, che vede confermata la validità delle scelte e del format della manifestazione.

L’impegno della Buonconsiglio Nuoto, capitanata dal Presidente Alessandro Leonardi, con il contributo del Team-coach Mirko Dellamaria e da tutti gli addetti ai lavori ha centrato l’obiettivo di portare una grande manifestazione a Trento per permettere al movimento natatorio di vivere un week end con i Campioni ma soprattutto da Campioni.

La speciale classifica a punti, risultante dalle finali di ogni gara, è stata vinta per il settore femminile dalla forte atleta della Nottoli Nuoto 74 Aurora Zanin (2005) e per quello maschile da Filippo Luci (2004), portacolori della Leosport.

Manifestazione resa possibile grazie ai numerosi sponsor che da sempre sostengono l’evento in particolare SPEEDO partner tecnico da sempre.

L’organizzazione infi vuole ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile anche quest’anno l’ottima riuscita della manifestazione: “vedere così tanti ragazzi in piano vasca a sfidare se stessi e il cronometro per rincorrere i propri sogni, non ha prezzo” ha commentato il presidente Leonardi!

Un ringraziamento anche al Gruppo Ufficiali di Gara del Trentino e ad Assokronos Trentina per la consueta disponibilità e professionalità. Appuntamento nel 2024 !

