Giornata della donna, la Fai Cisl al consorzio «La Trentina». Agricoltura comparto in crescita in Trentino

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la Fai Cisl Nazionale, di concerto con la Fai Cisl del Trentino, ha organizzato un apprezzato e partecipato evento presso lo stabilimento Valli del Sarca del consorzio La Trentina (Gruppo Melinda), a Pietramurata di Dro.

La location prescelta non è stata casuale: ogni anno infatti i massimi vertici del sindacato nazionale organizzano un evento concomitante alla ricorrenza dell’8 marzo, in un sito produttivo la cui forza lavoro è in maggioranza femminile.

La delegazione romana, guidata dal Segretario Generale Nazionale Onofrio Rota è giunta a Trento già nel primo pomeriggio di martedì 7; oltre al massimo dirigente sindacale erano presenti la Segretaria Nazionale Raffaella Buonaguro, il Segretario Generale Fai Cisl Veneto Andrea Zanin e la ricercatrice Francesca Valente. Ad accoglierli erano presenti il Segretario Generale della Fai Cisl del Trentino Katia Negri ed il Presidente di Terra Viva Trentino Rosario Casillo.

La due giorni si è aperta con la visita, alle celle ipogee di Tassullo, in Val di Non, dove il Consorzio cooperativo ortofrutticolo Melinda mantiene le mele tramite la frigoconservazione, immagazzinando circa 30mila tonnellate di frutta, un decimo della produzione totale annua. All’interno delle cavità naturali, divise in 34 celle e site a quasi 300 metri di profondità, altri marchi enogastronomici quali Cavit e Trentingrana stanno sperimentando la conservazione dei loro prodotti.

I dirigenti sindacali hanno visitato anche la sala di confezionamento mele, in cui sono impiegati 200 dipendenti.

La manifestazione principale, come anticipato, si è però svolta allo stabilimento Valli del Sarca, alla presenza anche dell’Assessore Provinciale all’Agricoltura Giulia Zanotelli, del sindaco di Dro Claudio Mimiola, del Presidente del Consorzio La Trentina Rodolfo Brochetti e del Direttore Generale di Melinda Paolo Gerevini.

L’evento, intitolato “Donne e lavoro: generare parità”, ha visto l’intervento anche di due delegate cisline all’interno del comparto ortofrutta, Florence Offer e Mariarosaria Iavarone. Erano inoltre presenti numerose delegate del settore e tutti i lavoratori dello stabilimento.

“Sostenere la parità di retribuzione, eliminare le molestie sui luoghi di lavoro, promuovere la partecipazione delle donne agli organi decisionali nel mondo del lavoro – ha commentato Onofrio Rota – sono tutti impegni che stanno caratterizzando la buona contrattazione, da affiancare al costante dialogo sociale e a una cultura della parità e del rispetto che deve partire dai linguaggi quotidiani”.

Interessante e preciso anche l’intervento di Katia Negri. “Alla politica provinciale – ha detto la sindacalista – chiediamo una maggiore sinergia per costruire soluzioni concrete come asili aziendali e supporti a chi si prende cura dei carichi familiari.” Il massimo vertice della Fai locale ha portato a conoscenza la platea delle particolarità del contratto di lavoro regionale di primo livello “confezionato a misura delle esigenze particolari di questo comparto, garantendo al personale storico l’obbligo della riassunzione con la suddivisione delle giornate nei momenti di calo lavoro. Negli anni inoltre è stato creato l’ente bilaterale dell’ortofrutta che permette anche l’iscrizione al fondo sanitario.”

Ha poi insistito sulla necessità di salvaguardare lo stabilimento di Pietramurata “garantendo la continuità occupazionale in questa piccola comunità.”

Sono poi stati diffusi durante l’incontro alcuni dati: nel 2021 la ricchezza generata dall’agricoltura in Trentino Alto Adige è stata di oltre 2 miliardi di euro: il comparto è in crescita ed incide per il 7% sul totale Nord-Italia e 3% sul totale nazionale. Il 52% è rappresentato dai comparti frutticolo (31%) e zootecnia (21%), cui si affiancano le attività secondarie come agriturismi, trasformazione del latte, carne, produzione di energia rinnovabile, vitivinicoltura.

Sempre in regione, è emerso dall’incontro, gli impiegati, quadri e dirigenti in agricoltura incidono per il 4% e nel periodo 2016-21 mostrano una crescita del 19%, più sostenuta rispetto a Nord e Italia (+10% e +6,5%); mentre gli operai sono oltre 56.100, dei quali il 90% a tempo determinato, oltre 30 mila nella Provincia Autonoma di Bolzano e poco più di 26 mila nella Provincia Autonoma di Trento.

Tra gli operai agricoli le donne sono il 30%, in linea più o meno con la tendenza nazionale, ma la loro percentuale scende al 15% tra il personale a tempo indeterminato e sale al 36% tra i lavoratori autonomi. Tendenza confermata anche tra i 29.600 lavoratori agricoli stranieri, che in regione incidono sul totale per il 53%, di cui il 29% donne.