Cristo Re, residenti e commercianti furibondi: «No al punto d’incontro alle ex Bellesini»

Una rappresentanza di residenti e commercianti del rione di Cristo Re si sono ritrovati oggi intorno ad un tavolo per pianificare i passi da fare per evitare l’insediamento del Punto d’Incontro nella sede delle ex storiche Scuole Bellesini.

La «rivolta» era partita dopo l’annuncio del Sindaco dello spostamento del punto d’Incontro presso le Bellesini fino alla fine dei lavori di ristrutturazione della sede di via del Travai.

Era seguita subito un’intervista del nostro editore Roberto Conci, nato e residente nel rione, che chiedeva lumi al sindaco Franco Ianeselli sui parametri della scelta delle ex scuole, come sede temporanea, elencando le motivazioni che porterebbero a scenari devastanti per il rione in caso di insediamento del punto d’incontro nel quartiere.

Tutti gli intervenuti alla riunione sono stati concordi nel dire che lo spostamento avrebbe effetti a dir poco devastanti sullo stile di vita del rione. Insediare una struttura del genere vicino ad una zona sensibile come i giardini di piazza Cantore, frequentati da bambini, anziani e famiglie, sarebbe una follia. Da tenere conto anche che la zona è frequentatissima da anziani che vanno a fare la spesa al punto vendita Sait e dalle mamme con i bambini di ritorno dalle scuole.

Il lavori saranno eseguiti nel 2024, la paura è che – purtroppo – visto il quasi raddoppio delle persone in povertà nel capoluogo, la sede delle Bellesini poi rimanga fissa. Anche il trasferimento di pochi mesi sarebbe comunque troppo rischioso e penalizzerebbe gli esercizi pubblici in un momento oggettivamente difficile dal punto di vista commerciale.

Il rione ha dato molto in questi anni. Ha dovuto ‘sopportare’ l’apertura del centro Snai che ha portato degrado e criminalità; si è scoperto che il Lavisotto è pieno di piombo tetraetile; sono stati tagliati i servizi autobus nella parte nord. Alcune strade versano in condizioni pessime e molti negozi hanno chiuso. La situazione ad oggi piuttosto difficile diventerebbe drammatica.

Ogni giorno residenti e commercianti assistono a scene di degrado, la sicurezza dei passanti è in pericolo per colpa di soggetti sempre ubriachi che si aggirano per il parco e nei negozi molestando le persone.

Il trasferimento del punto d’incontro potrebbe innescare anche delle sinergie molto pericolose per gli stessi frequentatori della struttura. Le Bellesini sono vicine al centro scommesse Snai e a Piazza Centa e piazza Dante: note piazze di ritrovo di spacciatori e consumatori. Se si va a mettere questa gente disperata vicino ai principali centri di spaccio della città li si fa diventare a loro volta galoppini dello spaccio.

La rappresentanza di cittadini che si è trovata oggi in piazza Cantore ha deciso di iniziare una raccolta firme per esprimere una grande contrarietà verso l’operazione annunciata dal Sindaco Ianeselli. La prossima settimana è previsto un incontro col sindaco. «Ha detto che avrebbe organizzato un appuntamento al più presto, attendiamo una sua conferma per incontrarlo»

Comunque vada, l’impressione è che tutto il rione si metta di traverso al trasferimento che sarebbe devastante per tutti gli esercizi pubblici e metterebbe ancora di più in pericolo la sicurezza di tutti. «Vogliamo riqualificare e valorizzare il rione e non farlo morire definivamente» – hanno detto commercianti e residenti

