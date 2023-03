Coredo, si cappotta con l’auto sul tornante: 80enne trasportata all’ospedale di Cles

Pubblicità

È stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Cles l’anziana 80enne che questa mattina, venerdì 10 marzo intorno alle 10.15, è stata vittima di un incidente sulla SP7.

La signora stava salendo a bordo della sua Fiat Panda dall’abitato di Dermulo in direzione Coredo quando, all’altezza di un tornante e per cause ancora da chiarire, ha sbandato e si è cappottata in autonomia. L’auto è finita su un fianco e l’anziana è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono quindi intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco volontari di Coredo e di Taio, che, dopo aver messo in sicurezza l’area, sono riusciti a liberare la ferita.

La donna è stata quindi estratta dal bagagliaio e affidata alle cure dei sanitari di Trentino Emergenza che l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale clesiano. Le sue condizioni, comunque, non dovrebbero essere gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso, il carroattrezzi e il Servizio Gestione Strade che si è occupato, insieme ai pompieri, della pulizia della sede stradale.

