Consultóri del Trentino, oggi l’ultimo giorno di formazione

Ultimo giorno sul territorio per i Consultóri del Trentino, che oggi si sono recati in visita prima all’Ufficio provinciale emigrazione, presso Casa Moggioli in via Grazioli a Trento, e poi alla sede di Trentino Solidale. Un’occasione per conoscere da vicino il sistema del volontariato trentino con le tante virtuose realtà che lo compongono.

A presentare l’attività dell’Ufficio emigrazione vi era la direttrice, Ileana Olivo, che in questo giorni ha accompagnato i 13 referenti della Conferenza dei Consultóri nelle visite e nei workshop tematici organizzati nell’ambito della settimana di formazione.

Come illustrato dalla direttrice, l’Ufficio svolge attività di informazione e consulenza proprio verso gli emigrati trentini all’estero, oltre a gestire il registro delle Associazioni di emigrati e a organizzare iniziative, come questa settimana, di sensibilizzazione verso il tema dei cittadini trentini residenti all’estero.

Nel corso della mattinata, i Consultóri si sono quindi recati presso la sede di Trentino Solidale, dove hanno visto i volontari all’opera e hanno incontrato Giorgio Casagranda, presidente del Centro Servizi Volontariato e di Trentino Solidale. Il presidente Casagranda ha illustrato le peculiarità di questo ente no profit, che riunisce circa 150 associazioni su tutto il territorio ed è al servizio del volontariato trentino e delle diverse espressioni di cittadinanza attiva.

Alla fine mattina anche la riunione con Mauro Tommasini, direttore della Cooperativa La Rete, e Francesca Sacchetti, responsabile area abitativa, che hanno parlato di innovazione in campo sociale, presentando alcuni interventi interessanti, come l’esperienza di abitare inclusivo, rivolto a persone con disabilità, e illustrato il sistema dei finanziamenti, con la bolletta solidale Etika, grazie alla quale, attraverso Dolomiti Energia, viene devoluta una parte delle entrate alle cooperative sociali che si occupano di progetti a sostegno di persone con disabilità.

