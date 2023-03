Arera, bollette gas sempre più leggere: risparmio medio di circa 300 euro

Pubblicità

“Rispetto alle tariffe del gas, marzo e sarà ancora probabilmente in leggera discesa”. Questo, è quanto spiega il presidente di Arera, Stefano Besseghini, a margine del convegno Top Utility a Milano. La bolletta del gas, aggiunge, “avendo fatto un grande salto tra gennaio e febbraio, è difficile che ne faccia un altro tenendo, conto che con i prezzi di oggi siamo intorno i 40 euro al megawattora”.

Questo significa che i prezzi delle bollette, non rispecchiano ancora i valori storici, ma si stanno lentamente riducendo. Stando a quanto riportato da Arera, il risparmio potrebbe ammontare in media a circa 300 euro a famiglia.

Insomma, come era già stato annunciato a dicembre 2022, con il calo delle quotazioni all’ingrosso dei prodotti energetici e l’attuazione da parte di ARERA degli interventi del Governo contenuti nella legge Bilancio, per il primo trimestre del 2023 il prezzo di riferimento dell’energia elettrica per la famiglia tipo in tutela si riduce: -19,5%.

Grazie agli stoccaggi pieni e ad un inverno tendenzialmente mite, al momento si attesta sui 50 euro al megawattora (-34,7% da inizio anno), ovvero ai minimi dal 2021. Questo avrà effetti diretti sulle bollette, con un primo impatto che finalmente si prefigura a breve sul mercato libero, oltre a quello già registrato su quello tutelato (frutto però anche di altre dinamiche).

