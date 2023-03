9 masi, 30 produttori, un ricco programma: sulle verdi colline avisiane torna “Di maso in maso di vino in vino”

Pubblicità

Pubblicità



Manca ancora un mese e mezzo all’evento, ma sta già crescendo l’attesa per l’appuntamento con “Di maso in maso di vino in vino”, l’itinerario enogastronomico tra i masi delle verdi colline di Lavis, Pressano e Sorni in programma il 25 aprile 2023.

9 masi, 30 produttori, 2 trenini, 4 punti di ingresso, un ricco programma di intrattenimento e innumerevoli proposte enogastronomiche: ecco gli ingredienti di un’imperdibile giornata green che celebra le eccellenze del territorio.

Giunta alla quinta edizione, questa manifestazione è diventata un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle scampagnate e dei sapori autentici del Trentino.

La formula vincente di questo tour enogastronomico dedicato alle eccellenze del territorio in un contesto paesaggistico di rara bellezza rimane invariata, con qualche novità e proposte che coinvolgono vignaioli, cantine, birrifici, ristoranti e produttori alimentari rigorosamente locali.

L’evento è a numero chiuso con prenotazione (nei prossimi giorni sarà aperta la vendita). Sulla pagina Facebook dell’evento presto si troveranno le indicazioni precise per acquistare i biglietti.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità