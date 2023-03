Vallarsa: la cuoca Rita va in pensione

Pubblicità

Pubblicità



Col mese di marzo, dopo 37 anni di ininterrotto servizio, è andata in pensione la cuoca Rita Maraner. Per un’intera vita è stata un riferimento per la scuola dell’infanzia di Sant’Anna e, proprio in quest’anno scolastico, ha fatto in tempo a lavorare nella moderna scuola di Anghebeni, inaugurata da pochi mesi.

Rita ha sempre vissuto nelle dirette vicinanze della scuola, racconta infatti: «Sono nata a Staineri (appena sopra Sant’Anna) e ho sempre vissuto ad Anghebeni (giusto un paio di chilometri di distanza, al di là del Leno). Ho preso servizio nel gennaio del 1986 e ho avuto la grande fortuna di trovare questo lavoro e di trovarlo così vicino a casa. Sono molto grata per questi anni, durante i quali ho vissuto sempre in un ambiente bello e positivo. Ringrazio tutte le colleghe – uno solo è stato il collega maschio (ndr) – e tutti i bambini.

Nel corso degli anni mi è capitato di vedermi arrivare i figli degli alunni di un tempo. Succedeva talvolta di confondersi e chiamarli col nome del papà e loro se la prendevano un po’, ma fa parte di questo lavoro e stare coi bambini mi ha sempre dato grande gioia. Tra le altre cose, io stessa mi sono trovata a lavorare dove avevo fatto le elementari e dove, peraltro, le avevano fatte anche i miei genitori.

Questo è un lavoro che mi ha permesso di conciliare anche i tempi della vita familiare e dopo tanti anni si diventa un riferimento per la comunità, ma quel ruolo è a sua volta diventato un forte riferimento per me. Il giorno della pensione mi hanno organizzato una bellissima festa, durante la quale ho ricevuto anche molti disegni fatti dai bambini. È stato un momento emozionante, grazie ancora a tutti!»

L’amministrazione comunale, con l’assessore all’istruzione Marta Stoffella, ringrazia la cuoca Rita e le augura una serena e felice pensione, dopo che tanto tempo ed energie ha dedicato e intere generazioni di vallarseri e vallarsere.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità rel="nofollow"

Pubblicità Pubblicità