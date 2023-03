Sondaggio Orso in Trentino: l’87,5% chiede lo stop oppure una seria limitazione

Pubblicità

1.236 le risposte arrivate in poche ore per il sondaggio sulle misure da prendere nei confronti degli orsi in Trentino.

Dopo l’ennesimo attacco dell’orso in val di Sole aumentano le preoccupazioni dei cittadini la cui idea su cosa farre è piuttosto netta.

Il 54,2% ha detto che la loro presenza è incompatibile con l’uomo, e che per questo devono essere trasferiti in altre aree geografiche maggiormente congrue per la loro accoglienza.

Interessante anche il 33,3% dei lettori che non è contraria a priori alla presenza dell’orso, ma che ha capito che si è esagerato. Che i lettori sull’argomento abbiano le idee molto decise lo dimostra la casella verde. Infatti nemmeno un lettore ha votato «non saprei».

Solo il 12,5% dei lettori ha votato per una riproduzione degli orsi senza limiti. In particolare un lettore che per tutta la notte ha votato in tal senso tentando di modificare l’esito del sondaggio. Inutilmente però visto che tutti i suoi voti sono stati annullati poi dal sistema.



