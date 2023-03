Perde il controllo della propria auto e si ribalta, 48 enne in ospedale

Pubblicità

Attimi di paura nel pomeriggio di oggi – giovedì 9 marzo intorno alle 14:30 – per un’automobilista che è uscito di strada lungo la strada statale 237 del Caffaro tra gli abitati di Tione e Ponte Arche.

Il 48 enne, mentre stava procedendo in direzione Ponte Arche, avrebbe infatti perso il controllo della vettura finendo per ribaltarsi in un prato a lato della carreggiata.

L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza dei sanitari della croce rossa delle Giudicarie ed è stato poi portato a Tione in ospedale in condizioni sembrerebbe non gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco di Tione e la polizia locale delle Giudicarie.

