Nell’Alto Garda e Ledro la seconda Conferenze dei giovani sul clima in Trentino

Le Conferenze dei giovani sul clima in Trentino arrivano anche nei territori dell’Alto Garda e Ledro.

Il primo momento di confronto sarà una giornata di formazione, domenica 19 marzo dalle ore 10 alle ore 17 alla casa sociale Vigne ad Arco.

Si tratta di un’opportunità per tutti i giovani tra i 13 e i 35 anni di età che hanno a cuore il clima e il proprio territorio, per impegnarsi concretamente e far sentire la propria voce nell’ambito delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici in Trentino.

Alla giornata di formazione interverranno:

(Eurac Research) per trattare il tema delle risorse idriche; Giulio Orsingher (Osservatorio Paesaggio Trentino) a proposito di evoluzione storico-paesaggistica del territorio dell’Alto Garda e Ledro.

Sulla base di quanto discusso in questa prima giornata, si ragionerà insieme sull’elaborazione delle raccomandazioni politiche che confluiranno in un secondo momento, ossia durante la Conferenza provinciale dei giovani sul clima in Trentino (il 29 aprile durante il Trento Film Festival), nella Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Questo momento laboratoriale è previsto per sabato 25 marzo, sempre alla casa sociale Vigne ad Arco, dalle ore 14.30 alle ore 18.30.

Infine, il lavoro sarà presentato alla comunità in due serate di restituzione: la prima, lunedì 27 marzo nella sala al lago di Ledro; la seconda, lunedì 3 aprile all’auditorium di Palazzo dei Panni ad Arco.

L’intero percorso è promosso e finanziato dall’Appa (Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, che coordina le attività verso la costruzione della Strategia provinciale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, e realizzato dall’associazione Viração & Jangada in partenariato con il Centro europeo Jean Monnet dell’Università degli Studi di Trento, il Trento Film Festival e il Muse (Museo delle scienze di Trento).

