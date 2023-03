Le leggende Ladine si candidano a patrimonio Culturale dell’Unesco

La giunta regionale Trentino-Alto Adige/Sudtitol su iniziativa dell’assessore per la Tutela e Promozione delle minoranze cimbra, mochena e ladina Manfred Vallazza ha presentato una delibera che andrà a finanziare le attività di ricerca e studio delle leggende ladine, in previsione di una loro candidatura ad essere riconosciute patrimonio culturale immateriale UNESCO.

“Sono molto fiero che siamo riusciti a portare avanti questa delibera – ha commentato Vallazza – è una iniziativa molto importante per la conservazione della nostra lingua e della nostra cultura.

Vogliamo preservare la storia di intere generazioni ladine e tramandarla ai nostri giovani e continuare a insegnare loro quanto importante sia conservare e preservare le nostre tradizioni“.

Il progetto è un’idea che parte dall’assessore provinciale per la formazione e cultura ladina Daniel Alfreider.

“Oggi inizia un progetto bellissimo per tutte le realtà ladine non solo del Trentino – Alto Adige/Südtirol, ma anche del Veneto, del Canton dei Grigioni in Svizzera e del Friuli Venezia Giulia – ha spiegato Alfreider – dobbiamo valorizzare il patrimonio culturale delle leggende ladine perché è un progetto che unisce nella cultura e nella lingua tutto l’arco alpino”.

I lavori di selezione, catalogazione e archiviazione digitale della grande mole di storie e personaggi leggendari – che continuano a vivere nella nostra cultura ladina – verrà affidato a un istituto di ricerca specializzato.