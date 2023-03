La Società filarmonica di Ala propone un ciclo di laboratori in biblioteca

Pubblicità

La Società Filarmonica di Ala ha proposto questi laboratori per il suo ampio obiettivo, quello di sensibilizzare le persone di Ala (e non solo) all’arte e alla musica.

I laboratori vertono sullo stretto legame che c’è tra pittura, musica e colore. Ideatrice e conduttrice di questo ciclo è Amina Pedrinolla, artista e referente, all’interno della Filarmonica, delle attività artistiche.

Ogni laboratorio prevede al suo interno l’ascolto di uno o più brani musicali, l’analisi di un’opera pittorica o scultorea realizzata da un artista noto che abbia avuto un legame con la musica, la realizzazione di un lavoro pittorico, la scelta di un unico colore di base, la lettura e il confronto degli elaborati che ne nasceranno.

Il primo laboratorio si terrà sabato 18 marzo e si intitola “Blu di musica”: orario 10-12 in biblioteca. Sarà presente il musicista Luigi Lupo, che offrirà un momento musicale ai presenti. Secondo appuntamento nella mattinata di sabato 22 aprile, con “Rosso di suono” ed infine domenica 21 maggio ultimo appuntamento con “Giallo melodia”.

Possono partecipare persone di tutte le età: bambini, adulti, ragazzi. I laboratori hanno anche lo scopo anche di arricchire le proposte artistiche della Filarmonica di Ala in primavera, stagione in cui sono previsti concerti e il concorso internazionale per strumenti a plettro dedicato a Giacomo Sartori.

L’attività dei laboratori è libera, ma visto il limitato numero di posti disponibili per assicurarsi un posto è possibile contattare la biblioteca (email:[email protected], tel 0464/671120).