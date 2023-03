Gli anziani di Nanno e Portolo in festa

Pubblicità

Grande successo per la festa degli anziani e dei nonni organizzata domenica 26 febbraio nella sala polifunzionale di Portolo dal Gruppo San Tomaso in collaborazione con la Pro Loco di Nanno, gli Alpini di Nanno e il Comune di Ville d’Anaunia.

A rendere vivace e gustoso il pomeriggio ci hanno pensato la torta gigantesca, il ricco spuntino e l’immancabile tombola. E poi non potevano mancare la musica dal vivo con la fisarmonica, tanti sorrisi e la gioia condivisa di stare insieme.

Un momento di festa dedicato agli anziani over 70 di Nanno e Portolo che ha rappresentato anche l’occasione per premiare, alla presenza del sindaco Samuel Valentini, i più anziani presenti in sala: Guido Stringari e Tullia Moratti.

Dopo diversi anni di stop, finalmente, gli anziani del paese si sono potuti ritrovare per questa tradizionale festa. E brindare insieme alla bellezza e all’importanza di trascorrere piacevoli momenti in compagnia.

