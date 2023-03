Figlio disabile discriminato a san Martino di Castrozza: presentata un’interrogazione parlamentare

Pubblicità

La storia diffusa da Cecilia Bonaccorsi, 67 enne romana e farmacista in pensione, andata in vacanza qualche giorno in montagna con la propria famiglia, ovvero insieme al marito (Remo Pimpinelli) ed al figlio di 24 anni, Tommaso, finirà sui banchi del parlamento.

Come si ricorda il figlio è affetto dalla sindrome di Norrie, ma questo non ha fermato i propri genitori dal portarlo con loro in tutto il mondo.

Secondo quanto riportato nel nostro articolo pubblicato stamane, durante la prima cena alcuni ospiti della struttura si sarebbero trovati a disagio con la presenza di Tommaso in sala. Il personale dell’hotel avrebbe poi proposto alla famiglia di essere fatta accomodare in una saletta a parte, con i vetri oscurati. Inutile dire che una tale proposta ha sconvolto la famiglia romana che ha quindi deciso di interrompere la vacanza in Trentino per rientrare in città.

L’onorevole Nicola Fratoianni (Verdi Sinistra) ha presentato oggi pomeriggio una interrogazione parlamentare al governo dovee chiede «Quali iniziative contro le discriminazioni di questo genere vogliono prendere le ministre del turismo e della disabilità?»

Nella premessa dell’interrogazione si legge che dal racconto dei genitori – la madre è l’anima dell’associazione “Con i miei occhi”, che segue i disabili della vista affetti anche da altre invalidità – emerge che, nonostante la struttura fosse stata preventivamente informata sul fatto che il figlio fosse un non vedente affetto da grave disabilità, l’albergatrice, dopo un paio di giorni dall’inizio del soggiorno, ha comunicato alla donna che la sera precedente dei clienti si erano lamentati per la presenza del ragazzo al ristorante, utilizzando l’espressione: “per la presenza di un disabile a tavola”. Quanto accaduto presso l’hotel – conclude l’atto ispettivo parlamentare – è un fatto grave, rappresenta un’ingiustizia e una totale mancanza di umanità.