Disordini Torino, foglio di via per 4 anarchici trentini

Ci sono anche quattro anarchici trentini tra le 47 persone persone identificate e colpite da foglio di via, dopo i disordini scoppiati a Torino sabato, in occasione del corteo nazionale anarchico organizzato per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito e protestare contro il carcere duro del 41bis.

Ventisette persone sono quelle fermate nelle fasi antecedenti all’inizio della manifestazione, alle quali è stato sequestrato materiale esplodente e oggetti contundenti (caschi, maschere antigas, martelli, piedi di porco, bombe carte, bastoni, fumogeni, coltelli, petardi, scudi).

Altri sedici black bloc sono stati identificati, dopo avere scaricato da un furgone parcheggiato in via Juvarra, vicino a piazza Arbarello, grossi scudi in plexiglass con maniglie, che formavano costituenti uno striscione, e bastoni di legno.

I sedici sono stati denunciati per porto di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

Quattro anarchici invece sono accompagnati in Questura dopo il corteo e sono stati denunciati anche loro per resistenza a pubblico ufficiale.

Sono 28 infine i fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel comune di Torino, per un periodo variabile da uno a tre anni, emessi dal Questore di Torino, nei confronti di altrettanti manifestanti, provenienti, oltre che da Trento anche da altre province d’Italia, come Perugia, Vicenza, Roma, Pisa, Milano, Monza e Brianza, Varese, Modena, Trieste, Treviso e Gorizia