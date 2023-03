Disinnescata dall’esercito una bomba sul greto dell’Adige a Mattarello

Pubblicità

Pubblicità



Gli artificieri dell’Esercito del 2° reggimento genio guastatori alpini hanno neutralizzato nei giorni scorsi, in situazione di emergenza, una bombarda da 240 mm, affiorata dal greto del Fiume Adige nei pressi di Mattarello, nel comune di Trento.

L’ordigno, risalente al Primo Conflitto Mondiale, era stato segnalato ai Carabinieri di Mattarello da personale del servizio Forestale che effettuava lavori di sboscamento sul luogo. A seguito del coordinamento con il Commissariato del Governo di Trento e del Comando Truppe Alpine dell’Esercito, il manufatto è stato immediatamente ricognito dal Genio Alpino della “Julia”, messo in sicurezza e movimentato in protezione presso un sito idoneo per la demolizione finale, con la cornice di sicurezza delle Forze dell’Ordine e il supporto sanitario fornito dalla Croce Rossa Italiana – Corpo Militare. In breve è stata dunque ripristinata la situazione, restituendo immediatamente l’incolumità della cittadinanza.