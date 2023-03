Ville d’Anaunia, via libera al nuovo stemma e all’asilo nido di Nanno

Pubblicità

Via libera al nuovo stemma comunale e al progetto preliminare dell’asilo nido di Nanno.

È stata una seduta di Consiglio comunale ricca di spunti quella andata in scena lunedì sera a Ville d’Anaunia.

Oltre alla serie di documenti presentati dal consigliere di minoranza Marco Santini (ben 12 tra interrogazioni, mozioni e opposizioni alle delibere di consiglio), particolarmente significative sono state le approvazioni relative al nuovo stemma comunale e al progetto preliminare del nuovo asilo nido (N.A.N.) di Nanno, che potrà ospitare fino a 60 bambini.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE NEL NUOVO STEMMA DI VILLE D’ANAUNIA – Manca ancora un passaggio formale (l’approvazione da parte della giunta provinciale), ma si può dire che il Comune di Ville d’Anaunia abbia il suo nuovo stemma ufficiale.

La proposta è sorta su iniziativa dell’amministrazione comunale ed è stata realizzata in diversi step: la prima stesura è stata fatta da Katia Giuliani, che ha svolto un periodo di servizio civile in Comune, ed è poi stata rivista con alcuni accorgimenti da Martina Tolotti. Dopo la presentazione in una seduta di Consiglio informale, sono state apportate le ultime modifiche.

Il sindaco Samuel Valentini si dice soddisfatto del nuovo stemma, che sarà inserito pure nel nuovo gonfalone di colore verde scuro. «La nostra scelta – spiega il primo cittadino – è stata quella di sottolineare l’unità nella diversità, ovvero l’unione dei tre ex Comuni (Tuenno, Nanno e Tassullo, ndr) in un’unica, più forte realtà amministrativa, ma anche la valorizzazione delle specificità culturali e identitarie. Per questo trovano posto i tre stemmi precedenti interzati nello scudo. La nostra idea è che Ville d’Anaunia sia una strada per rendere tutti gli 8 paesi più rilevanti, senza dimenticare il passato, ma in una direzione che garantisca un futuro di sviluppo e opportunità prima impensabili».

Dei tre “vecchi” stemmi, due sono stati creati negli anni ‘80 del Novecento, mentre quello di Tuenno, centrale, è attestato con leggere varianti dal 1876.

«Parliamo di raffigurazioni che sono entrate nell’immaginario collettivo della popolazione – aggiunge Valentini –. La loro disposizione è pensata per dare pari dignità e lo stemma rispecchia il nostro modo di intendere l’amministrazione, che è quello di dare valore a tutti gli abitanti dei diversi paesi, trovando soluzioni razionali ed efficienti per l’intera popolazione. Per noi, infatti, l’amministrazione è caratterizzata da una forte progettualità, ma anche dalla necessaria delicatezza verso tutto ciò che è stato la nostra storia, da cui ci sforziamo continuamente di apprendere e costruire».

OK AL PROGETTO PRELIMINARE DELL’ASILO NIDO DI NANNO – Durante il Consiglio comunale dell’altra sera è stato approvato anche il progetto preliminare del nuovo asilo nido (N.A.N.) di Nanno, che avrà un costo complessivo previsto di poco inferiore ai 2,9 milioni di euro.

Le opere complementari e accessorie, quali i parcheggi e altri interventi funzionali, sono state approvate all’unanimità e avranno un costo di 396 mila euro.

Il progetto vero e proprio della nuova struttura Nzeb (Nearly zero energy building), che sorgerà al posto della vecchia scuola elementare e dell’ex scuola materna e sarà interamente costruita con materiali ecosostenibili, è stato approvato con il voto contrario del consigliere Santini.

La spesa prevista, leggermente lievitata rispetto alle previsioni iniziali, è di 2 milioni e 466 mila euro, finanziati per 1 milione e 650 mila euro sul Pnrr.

Non preoccupa l’amministrazione, comunque, la necessità di reperire le risorse mancanti. «Abbiamo chiesto alla Provincia di integrare il contributo sul Fondo Pnrr – spiega il sindaco Samuel Valentini – altrimenti abbiamo la possibilità di coprire il resto delle spese con risorse comunali. Il progetto è stato ottimizzato ed è stata tagliata, per questione di costi, la passerella di collegamento con la chiesa, ma tutto è predisposto per realizzarla eventualmente in un secondo momento. In ogni caso l’asilo diventerà realtà, per noi è fondamentale arrivare a fornire questo servizio alla popolazione».

