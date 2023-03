Viale bellavista a Martignano pista per la formula uno

Pubblicità

Via Bellavista, che da Via Missione Africane porta a Martignano una pista di formula uno? Sembrerebbe di sì secondo alcune segnalazioni dei residenti.

«Il posto è bello, ci abito da 2 anni – spiega una residente – sono felice di abitarci ma vorrei che l’amministrazione comunale o chi di dovere si prendesse a cuore la situazione traffico. Ho provato a chiedere anche alla Circoscrizione Argentario ma mi hanno detto che hanno provato più volte a segnalare senza alcun risultato».

Secondo le testimonianze via Bellavista, che da Via Missione Africane porta a Martignano si trasforma in una vera e propria superstrada. Le auto infatti sfrecciano a forte velocità, superano il bus e i furgoni e per chi cammina lungo il marciapiede è veramente pericoloso, e anche per tutti quelli che devono immettersi con l’auto. I Vigili urbani ora si metteranno in moto? Se lo chiedono alla fine dell’email i residenti che auspicano un veloce intervento «prima che si faccia male qualcuno»

