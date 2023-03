Torna la simpatica manifestazione “Mari e Monti: Pejo-Cattolica best friends”

Pubblicità

Domenica 12 marzo ritorna nella ski area di Pejo nel Parco Nazionale dello Stelvio l’iniziativa “Mari e Monti: Pejo-Cattolica best friends”, simpatica manifestazione di fraterno ed amichevole incontro tra le due note località turistiche, all’insegna dello show e buon cibo.

A partire dalle ore 12, presso il rifugio Scoiattolo, posto a 2000 metri di quota all’arrivo della telecabina Peio Fonti-Tarlenta, la Città di Cattolica organizza una spettacolare ed imperdibile grigliata di pesce e piadine, allietata ed impreziosita dalla diretta di Radio Studio+.

La degustazione è ad offerta libera e l’incasso sarà devoluto all’associazione Melamango ODV a sostegno di Peter.

Il gustoso evento vede la fondamentale collaborazione di numerosi enti: la Cooperativa Casa del Pescatore e le associazioni degli operatori turistici di Cattolica, Consorzio Turistico PEJO 3000, Pejo Funivie, Comune di Peio e Terme di Pejo.

La folta delegazione di Cattolica sarà guidata dalla sindaca Franca Foronchi e dal vicesindaco Alessandro Belluzzi, anche assessore al turismo, grandi eventi ed attività economiche.

I due principali amministratori della famosa destinazione turistica marina, nota come la Regina dell’Adriatico, erano saliti in Val di Peio anche nel mese di ottobre scorso, per rinsaldare e ravvivare l’amicizia nata già tra le precedenti amministrazioni comunali e definire una serie di future iniziative turistiche comuni tra le due eccellenze turistiche.