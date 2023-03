Storie di nonesi in America all’Apsp Anaunia di Taio

Pubblicità

È un appuntamento con la storia quello in programma sabato 11 marzo alle 20 all’Apsp Anaunia.

La Casa di Riposo di Taio ospiterà infatti l’evento intitolato “Ricordi di emigrazione – Storie di nonesi in America”: un viaggio fatto di canzoni, racconti e immagini tra struggente nostalgia e speranza di un futuro migliore.

Nel corso della serata verranno presentati il libro di Paolo Magagnotti “Una tirolese nella terra del diamante nero”, che racconta la storia di una ragazza di Taio emigrata in America, e il nuovo progetto de “Il Melo” sull’emigrazione.

Amelia Defant aveva poco più di 12 anni quando, nel 1920, si imbarcò sul “vapore” e attraversò l’Atlantico con la mamma e sei fratellini.

Il padre li aspettava in Michigan, che raggiunsero dopo essere sbarcati ad Ellis Island. Dopo un anno, le difficoltà nei campi minerari portarono la famiglia a trasferirsi in Pennsylvania, a Hazleton.

È qui, in una terra di miniere di antracite, carbone noto come “diamante nero” per il suo speciale valore, che la famiglia Defant si stabilisce e Amelia, con tanti sacrifici, cresce e diviene protagonista di unità e amicizia delle comunità trentine in varie parti del Nord America.

Una storia, la sua, tutta da vivere e ascoltare.