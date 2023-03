Sondaggio: al 57,9% non piace la riqualificazione di piazza della Mostra

Pubblicità

Giudicate indovinato il progetto di riqualificazione di Piazza della Mostra a Trento? Era questa la domanda a cui 368 lettori hanno risposto.

Secondo il sondaggio il progetto non convince il 57,9% dei votanti. Il 35,1% invece risponde che la riqualificazione piace mentre un 7,1% non sa, oppure preferisce non rispondere alla domanda. Un campione quindi molto diviso dove prevale la delusione per i lavori effettuati a piazza della Mostra.