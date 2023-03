Schianto all’ingresso della galleria di Cadine: 39 enne trasportato in ospedale

Pubblicità

Violento schianto all’inizio della galleria di Cadine: verso le 8 di questa mattina una vettura con a bordo un 39 enne della Valle del Chiese si è infatti schiantata contro il muro all’inizio della galleria.

Sul posto sono arrivati i sanitari con un’ambulanza e l’autosanitaria oltre che i vigili del fuoco volontari di Cadine supportati dai colleghi di Sopramonte e i permanenti di Trento che hanno dovuto usare le pinze idrauliche per estrarre l’uomo. In loco anche i carabinieri del radiomobile di Trento.

Il 39 enne è poi stato portato in codice rosso al Santa Chiara di Trento in condizioni – sembrerebbe – di media gravità. Il sinistro ha causato forti rallentamenti in direzione del capoluogo.

