Rovereto in lutto, morta Ada Scottini: il cordoglio dell’Unione Commercio e Turismo

Se ne è andata in punta dei piedi dopo una vita dedicata alla professione che amava e al suo negozio, le “Maglierie Scottini” di piazza XXV aprile a Rovereto.

Nonostante avesse raggiunto da tempo l’età per godersi la meritata pensione era rimasta al suo posto perché il commercio era la sua vita e fino a quando ha potuto, nonostante il male incurabile con il quale ha lottato con tutte le sue forze, ha seguito con passione e professionalità il suo negozio, aperto fin dal lontano 1954 e specializzato nella vendita al dettaglio di abbigliamento e intimo, uomo e donna. Aveva 76 anni.

“Ada Scottini ha rappresentato un esempio da seguire per intere generazioni di commercianti – così la ricorda il presidente dell’Unione Commercio e Turismo Marco Fontanari, che l’aveva premiata nell’assemblea dei soci del 2015 per gli oltre 50 anni di attività -. Da sempre nostra associata, orgogliosa della sua professione, era prodiga di consigli e faceva sentire la sua vicinanza ai colleghi e alla nostra struttura, cliente anche di Servizi Imprese.

Apparteneva a quella generazione di imprenditori del terziario che ha dedicato l’intera esistenza alla sua attività, proseguendo la tradizione di famiglia e dedicando tutte le proprie energie a rendere sempre attrattivo, al passo con i tempi ed aggiornato il proprio negozio, un vero e proprio punto di riferimento per tantissimi roveretani e non solo. Ci mancheranno la sua classe, i modi gentili e le parole mai banali. Un esempio di stile e di professionalità che ha resistito anche in questi anni durissimi, caratterizzati prima dalla crisi economica, poi dalla pandemia e, infine, dall’esplosione dei costi energetici. Con la Giunta Esecutiva ed il personale siamo vicini al figlio Thomas e a tutta la famiglia in questo momento di dolore, certi che il suo esempio non andrà perso”.

Ada lascia nel dolore il figlio Thomas, il fratello Armando e le cognate Riccarda e Carmen.

I funerali avranno luogo venerdì 10 marzo alle ore 14.00 partendo dalla Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia per il cimitero di S. Marco. Il S. Rosario sarà recitato mezz’ora prima della cerimonia.

