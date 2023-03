Quartiere le albere: fiore all’occhiello della città

Pubblicità

Egregio Direttore

Ho acquistato casa nel quartiere Le Albere di Trento nel 2019 dopo aver cercato sia su Trento che su Bolzano.

Rispetto ai prezzi del centro di Trento non ho trovato per niente fuori quotazione questo quartiere, ragionando anche sul fatto che le cose da valutare nell’acquisto di un immobile sono tante: impianti, materiali di costruzione, costi di manutenzione, risparmio energetico, servizi, posizione, contesto, estetica.

Potrei fare un lungo elenco delle qualità, a partire per esempio dai rivestimenti in larice che sento a volte definire “marci” da persone che evidentemente non conoscono minimamente le caratteristiche e le qualità di questo legno (usato persino per le briccole della laguna di Venezia).

Per quanto riguarda il degrado, il quartiere è molto grande (infatti è suddiviso in più condomini), come se prendessimo in considerazione più quartieri della città, ed è possibile che in qualche punto non sia stata fatta manutenzione.

Nella parte di quartiere dove abito, peraltro quasi tutta abitata, la manutenzione è ottima.

Non ho mai avuto problemi di sicurezza e le bande di ragazzini si trovano in qualunque parco come in centro città (penso che il problema sia più complesso),

Definirei unico questo quartiere anche per la sua collocazione: l’Adige, la ciclabile, il palazzo delle Albere, il Muse, il Buc e la vicinanza al centro.

Per tutti i motivi sopraindicati direi proprio di si, che il quartiere delle Albere è uno dei fiori all’occhiello della città di Trento.

Daniela Gariano

