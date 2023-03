Oggi è la festa delle donne, con un pensiero speciale per quelle Ucraine

Nel 1972 le Nazioni Unite proclamano il 1975 “Anno internazionale delle donne” e invitano tutti i paesi membri a celebrare la ricorrenza dell’8 marzo. Due anni dopo, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite propone a ogni paese, nel rispetto delle tradizioni storiche e dei costumi locali, di dichiarare un giorno all’anno “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale” (“United Nations Day for Women’s Rights and International Peace“).

Con questa decisione, l’Assemblea riconosce il ruolo della donna negli sforzi di pace e riconosce l’urgenza di porre fine a ogni discriminazione e di aumentare gli appoggi a una piena e paritaria partecipazione delle donne alla vita civile e sociale del loro paese.

Nel 1946, finita la guerra, per iniziativa dell’Unione delle Donne in Italia (UDI) si cominciò a celebrare l’8 marzo.

L’idea di usare la mimosa, un fiore economico e di campo come fiore simbolo della giornata, fu di Teresa Mattei, Rita Montagnana e Teresa Noce, tre donne politiche che combatterono nella Resistenza e furono poi deputate nell’Assemblea Costituente e successivamente parlamentari della Repubblica.

Le conquiste della donna sono state molteplici e in tutti campi: scienza, arte, politica, imprenditoria, finanza, economia, ricerca, ecc ecc. Ma nonostante questo in molti paesi del mondo la donna viene ancora discriminata in modo palese.

La donna oggi nella nostra società ha un aspetto quasi dominante, la conciliazione e le sue competenze la pongono come una figura ormai indispensabile per far crescere società e famiglia. Quest’anno un pensiero speciale va alle donne Ucraine, bambine, giovani e madri che stanno affrontando una guerra devastante.»

Un 8 marzo per dire basta anche alla violenza maschile contro le donne, un fenomeno che non si riesce ad arginare, e per rafforzare gli strumenti di prevenzione e di protezione delle donne.

Fonti ONU invitano a operare affinché nel mondo si possa raggiungere una effettiva parità di genere entro il 2030. Un obiettivo che purtroppo è difficile.