Mura «impacchettate», iniziato il restauro in piazza Fiera

Ecco come appaiono le mura di piazza fiera “impacchettate” e pronte per il restauro. Terminato nei giorni scorsi l’allestimento del cantiere e dei ponteggi tutto è pronto per il delicato lavoro di ripulitura e restauro che durerà un paio d’anni.

Come si vede dalle foto nel corso degli anni la vegetazione si era ripresa i suoi spazi vitali sul camminamento cintato dalle merlature. La ditta Effeffe Restauri di Borgo Chiese ha iniziato il restauro con il lato delle mura rivolto verso la piazza, per proseguire, nel 2024, con la parte di via Dietro le mura. Anche gli autobus hanno ripreso il loro percorso normale e la fermata di piazza è operativa.