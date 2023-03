Ieri l’open day alla scoperta delle professioni sanitarie

Pubblicità

Si è svolto ieri al Polo delle professioni sanitarie, alla presenza del consiglio di direzione Apss e dell’assessore alla salute Stefania Segnana, l’Open day delle professioni sanitarie, una giornata di orientamento e di presentazione dei corsi di studio che aprono alle professioni del mondo della sanità.

Dopo due edizioni in remoto a causa dell’emergenza Covid, questa volta le aspiranti matricole hanno potuto aggirarsi fra i vari stand e avere così un contatto diretto con i professori e altri studenti che hanno illustrato nel dettaglio i corsi, i piani di studio e i possibili sbocchi professionali e come prepararsi ai test di ammissione.

Gli indirizzi di studio attivati per l’anno accademico 2023 sono infermieristica, fisioterapia, igiene dentale, tecnica della riabilitazione psichiatrica, tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e assistenza sanitaria.

«Ritengo questa giornata utile per molte ragioni. Prima di tutto per le giovani generazioni che possono aver bisogno di una guida che li aiuti nella difficile scelta del post diploma, – ha dichiarato l’assessore alla salute Stefania Segnana – ma soprattutto per dare la giusta informazione a quanti sono attirati dal mondo delle professioni sanitarie e che intendono intraprendere questo percorso di studi complesso ma allo stesso tempo ricco di soddisfazioni umane oltre che professionali.

Ecco allora che i professori presenti oggi, ma anche gli studenti che hanno già intrapreso questo percorso, sono qui proprio per rispondere alla domanda: perché scegliere di diventare un professionista sanitario? E sono sicura che molti che sono accorsi alla presentazione sapranno trovare la spinta e le motivazioni per intraprendere una professione che, oltre un cammino di studi, presuppone doti particolari come l’attenzione al prossimo, generosità ed empatia».

«I corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie, attivati dal Polo universitario di Trento, – ha dichiarato il direttore generale dell’Apss Antonio Ferro – hanno un’importanza strategica sia per i giovani, che dopo il diploma devono fare scelte per il loro futuro, sia per il nostro servizio sanitario provinciale, che ha sempre maggiore bisogno di figure preparate e specializzate. Professioni queste che si sono molto innovate rispetto al passato acquisendo una sempre maggiore autonomia. Non dimentichiamoci, poi, che queste persone operano a diretto contatto con i pazienti e che, garantendo una presenza costante nelle corsie degli ospedali o negli ambulatori, svolgono una funzione fondamentale e insostituibile».