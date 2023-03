Ieri la cerimonia di apertura dei Campionati Nazionali Studenteschi Sport Invernali

Pubblicità

Tanto entusiasmo e voglia di stare insieme, questi i sentimenti che hanno animato, nella serata di ieri, a Folgaria, la cerimonia di inaugurazione dei Campionati Nazionali Studenteschi di Sport invernali per le specialità Sci Alpino e Snowboard.

Gli oltre 300 studenti provenienti da tutta Italia, insieme ai loro accompagnatori, hanno invaso pacificamente la bella località degli Altipiani Cimbri, dando il via a una manifestazione che li vedrà protagonisti, fino a venerdì 10 marzo.

“Ci siamo messi a disposizione nell’ospitare questo importante evento sportivo perché crediamo fortemente nel valore dello sport a scuola, quale occasione di crescita e benessere per tutti – ha affermato il dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura Roberto Ceccato portando anche il saluto dell’assessore Mirko Bisesti.

“Queste giornate sulla neve – ha detto poi il dirigente rivolgendosi agli studenti – costituiranno per voi una straordinaria occasione per mettere alla prova le vostre capacità sportive, ma ancor di più per creare nuove amicizie all’insegna della condivisone, dell’inclusione e dell’incontro“.

Il dirigente, a conclusione del suo intervento, ha poi ringraziato Giuseppe Cosmi, coordinatore di educazione fisica al Dipartimento istruzione prossimo al pensionamento, per gli anni di proficua collaborazione sempre a capo dei più importanti eventi sportivi scolastici.

Sul palco anche la vice presidente del CONI e ex atleta azzurra di Sci Alpino Claudia Giordani che ha parlato di amicizia, pace, solidarietà, inclusione e rispetto quali valori olimpici richiamati anche dai cinque cerchi che caratterizzano lo stemma del CONI e ha ripercorso la sua carriera agonistica, sottolineando come proprio dai Campionati Sportivi ebbe inizio la sua carriera.

Alla cerimonia sono poi intervenuti – tra gli altri – il sindaco di Folgaria Michael Rech, il sindaco di Lavarone Isacco Corradi , la presidente del CONI di Trento Paola Mora, il presidente dell’APT Alpe Cimbra Gianluca Gatti, la direttrice Apt Alpe Cimbra Daniela Vecchiato, il consigliere della Fisi Trentina Francesco Da Villa e il coordinatore di educazione fisica e sportiva Giuseppe Cosmi.

Le rappresentative regionali, dopo aver percorso le vie del paese, accompagnati dalla banda folcloristica musicale di Folgaria, dai maestri di sci e dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Folgaria, Lavarone e Luserna, hanno dato il via alla cerimonia con il giuramento, l’alza bandiera e l’accensione del tripode a cura del tedoforo, atleta pluripremiato Riccardo Tonetti.

Hanno infine allietato la cerimonia alcune spettacolari esibizioni realizzate dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Alta Val di Sole e del Liceo Coreutico Bonporti di Trento.

Oggi al via le gare, partecipano alla manifestazione sportiva le squadre (rappresentative scolastiche) risultate vincitrici, nelle finali regionali, delle varie discipline e categorie. Quattro le categorie per ciascuna disciplina: scuola media femminile e maschile, istituti superiori Allieve e Allievi.

Sedici le delegazioni presenti: Abruzzo, Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e Provincia autonoma di Trento.

