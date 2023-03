Furto alla lavanderia self service di Sacco, rubati incasso, gettoni e materiale

Pubblicità

Da tempo – a Rovereto – non si vive proprio tranquilli. Ormai si conoscono tutti i “fattacci” accaduti nella Città della Quercia negli ultimi mesi.

Tra bici che spariscono quasi quotidianamente, i tentati furti, le rapine andate invece a segno e tutto il microcosmo di disagi che nei mesi scorsi abbiamo riportato, si è aggiunto anche il recente furto alla lavanderia self service di via Libertà a Borgo Sacco.

Nella notte tra domenica e lunedì, alcuni individui – tra l’altro ben preparati dato che non sono state lasciate tracce – si sono recati sul posto ed hanno portato via del materiale, dei gettoni e l’incasso.

La 51 enne titolare dell’attività, Cristina Ferrari, ci ha raccontato che: “Hanno fatto una marea di danni, perché hanno divelto la porta d’entrata, la porta che dà sul retro della bottega è stata proprio sfondata. La cassa l’hanno aperta e si sono portati via un pezzo della cassa con il resto e senza quello non posso lavorare. Hanno portato via l’incasso e altre cose che hanno trovato tra cui anche dei gettoni e una cassetta con dei pezzi di ricambio. In 17 anni non era mai successo niente perché Sacco è sempre stata una zona tranquilla. Resta tanta amarezza per quanto successo.“

Rovereto è una cittadina non molto grande, anni fa era un vero gioiellino in Vallagarina. Ora sta passando un momento negativo ed è un peccato vederla soffrire con continui episodi di microcriminalità&Co.

C’è anche da dire che i roveretani sono gente che ha a cuore il proprio territorio, la propria casa.

Basti solo pensare ai commercianti, che fanno il possibile per cercare di mantenere vivo il centro, il cuore della città, o all’attività che c’è sui social: nei gruppi Facebook della zona non mancano le segnalazioni di episodi negativi, vero, ma ci sono anche tante critiche costruttive e tanti momenti in cui si cerca di fare del proprio meglio anche verso il prossimo oltre che verso il futuro della città. Ci si preoccupa per Rovereto, e pure tanto.

Dgli articoli e dalle segnalazioni pubblicate, si nota che c’è tanta attenzione verso queste problematiche: Rovereto è una città che ha davvero tanto da offrire, e se per vederla tornare a splendere bisogna “sopportare e superare” questa ondata di negatività, siamo certi che ogni sforzo sarà valso la pena.

Ed il riportare i fatti, anche negativi, che accadono in città non è da vedere come una volontà di allarmare i cittadini, ma come una voglia di restare attenti e vicini agli abitanti ed al loro punto di vista. In fin dei conti, sono proprio loro la linfa vitale della città, e pochi o tanti che siano, se gli eventi negativi ci sono e creano disagio è giusto parlarne: nessuna soluzione è mai partita dal silenzio.