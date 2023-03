Deficit idrico, Tonina: «In Trentino situazione critica»

Pubblicità

Al via ieri la tornata dei lavori del consiglio provinciale del mese di marzo. Come da tradizione i lavori sono cominciati con il question time, cioè le risposte immediate alle interrogazioni dei consiglieri alla giunta.

Il consigliere di Futura Paolo Zanella ha chiesto alla Giunta, viste le riserve idriche esistenti e la mancanza di precipitazioni, quale situazione si prospetta per il Trentino e qual è il piano per far fronte all’emergenza.

L’assessore Mario Tonina ha confermato che la situazione è critica. Di acqua nei bacini ce n’è veramente poca. Per far fronte alle emergenze si agisce su tre fronti, ha detto: aprovvigionamento idropotabile, settore irriguo, regolamentazione delle risorse idriche.

Sul primo si redige un documento costantemente aggiornato e condiviso tra tutte le strutture competenti sulla base del quale viene analizzata la situazione e vengono organizzate procedure d’intervento e monitoraggio del territorio.

Il documento rappresenta il punto conoscitivo di partenza per la redazione dei piani di azione per affrontare il futuro. Quanto al settore agricolo si evidenziano diversi elementi.

Tra tutti la costituzione di un tavolo permanente di raccordo tra tutti i soggetti interessati per monitorare l’andamento della situazione, mettendo in relazione la disponibilità idrica rispetto alle necessità, la valutazione dei sistemi di emergenza e verifica dei bacini irrigui con la possibilità di evitare la condizioni di stress e con supporto tecnico da parte della Fondazione Mach rispetto alle necessità minime per le colture.

Il settore della gestione delle risorse idriche svolge un ruolo non direttamente emergenziale che è di competenza della protezione civile che interviene in via preventiva con regolazione dell’uso della risorsa idrica a seconda della situazione che si verifica nel distretto idrografico trentino. A livello provinciale è stato costituito un punto di raccolta di tutte le informazioni e i dati relativi alle risorse idriche ad uso potabile ed alle situazioni di deficit idrico.

A fronte della riduzione significativa delle portate che alimentano l’acquedotto, in prima battuta agisce il Comune con un ordinanza sul contenimento e sulla limitazione degli usi mentre gli interventi di emergenza sono coordinati dalla protezione civile. Allo stato attuale lo stato di severità idrica è stato determinato di livello medio.

Zanella ha ringraziato l’assessore per la risposta, chiedendone copia e ha ripreso il tema dell’efficientamento degli acquedotti che sta diventando un’opera assolutamente urgente, forse più delle strade e delle opere viabilistiche: quando manca l’acqua occorre modificare le priorità e i programmai di investimento, ha concluso.