Cucina, ricette: ecco cosa si mangia a marzo

Pubblicità

Pubblicità



Bene bene, finalmente ci siamo, fra pochi giorni inizia ufficialmente la primavera e ci lasciamo alle spalle l’inverno.

E anche tutti i prodotti tipicamente invernali, andiamo incontro finalmente a sapori più leggeri e delicati e a colori più allegri.

Sto, purtroppo, per archiviare temporaneamente broccoli e cavolfiori ma prima di salutarli li uso al massimo in queste ricette. E do il benvenuto alle biete, vi ho detto di averle scoperte da poco… e ho deciso quindi di proporvi una parmigiana un po’ diversa dal solito.

Niente dolci questo mese, ci siamo addolciti abbastanza quest’inverno, Spazio alla carne questa volta, per la gioia dei carnivori. Vi ho sicuramente già dato qualche informazione sui prodotti invernali ma non fa male una rinfrescatina.

Broccolo: è un vero toccasana per la salute, ricco di Sali minerali come potassio, fosforo, calcio, molte fibre e numerose vitamine fra cui C, B1 e B2. Sono un ingrediente molto amato perché oltre al sapore gradevole apportano pochissime calorie. Aiutano a regolare la pressione arteriosa, sono disintossicanti per il fegato ed eliminano le scorie

Cavolfiore: composto per la maggior parte di acqua è caratterizzato da un contenuto calorico molto basso; apporta modeste quantità di ferro e una buona quantità di vitamina C oltre ad omega 3 che giocano un ruolo molto importante nel mantenimento della salute. Contiene sostanze benefiche che aiutano il sistema immunitario a difendere il corpo dalle malattie e dagli attacchi di germi e batteri

Pubblicità Pubblicità



Biete: fanno parte della famiglia delle barbabietole, sono un alimento dietetico in quando povere di calorie e ricche di acqua. Svolgono un’azione depurativa e diuretica, apportano Sali minerali soprattutto ferro e potassio; contengono betacarotene quindi hanno un’azione antiossidante. Vanno consumate fresche e sono un ottimo contorno o un ingrediente principale per le torte salate. Vanno cotte al vapore o lessate in poca acqua per evitare la dispersione di sostanze nutritive

Porro: ricco di vitamina A contiene molti minerali come ferro, magnesio utile per il cuore, potassio, calcio per rinforzare le osse e acido fosforico per il sistema nervoso. Hanno un sapore molto simile alla cipolla ma più delicato

Finocchio: composto per il 90% di acqua ha pochissime calorie, povero di grassi ma ricco di fibre. Tra i minerali presenti potassio, vitamina A, C e alcune del gruppo B. Noto per le sue proprietà digestive ha inoltre proprietà depurative soprattutto a carico del fegato e del sangue.

Parmigiana di coste di biete

1kg coste di biete

50 gr di parmigiano grattugiato

100 gr asiago

80 gr prosciutto cotto

Olio evo

Sale burro

Eliminare la parte inferiore del cespo di bietole in modo che tutti i gambi si separino. Tagliare la costa nel punto in cui comincia ad aprirsi la foglia, lavare e lessare le coste per un massimo di 10 minuti quindi scolare e lasciar raffreddare.

Ungere una teglia e cominciare a disporre le coste una di fianco all’altra. Salare leggermente, spolverare di pepe e aggiungere una manciata di parmigiano, il prosciutto e il formaggio. Coprire con un secondo strato disponendo le coste in senso opposto quindi condire nello stesso modo. Terminare la parmigiana con uno strato di biete e parmigiano grattugiato. Cuocere 30 minuti in forno a 200 gradi, prima di servire lasciare che si intiepidisca leggermente

Pizza di cavolfiore bianca

500 gr di cavolfiore

1 uovo

30 gr di parmigiano grattugiato

100 gr mozzarella per pizza (nell’impasto)

80 gr mozzarella per pizza (per la guarnizione)

1 spicchio di aglio

Per prima cosa pulire il cavolfiore e dividerlo in cimette, metterle nel mixer e tritare fino ad ottenere un composto sabbioso quindi metterlo in una bacinella con ½ cucchiaino di sale e lasciar riposare 5 minuti. Strizzare con le mani il cavolfiore eliminando il liquido in eccesso dopodiche aggiungere l’aglio tritato, il parmigiano e100 gr di mozzarella.

Aggiungere l’uovo, il basilico, un pizzico di sale e altre spezie a piacere. Mescolare il tutto e aiutandosi con le mani stendere l’impasto in una teglia da forno rivestita da carta forno. La pizza deve essere bassa (qualche millimetro). Preriscaldare l forno a 220 gradi quindi cuocere per 10-15 minuti. Trascorso questo tempo aggiungere la mozzarella rimasta e proseguire la cottura per altri 5-10 minuti. A cottura ultimata prelevare dal forno e far intiepidire prima di tagliare la pizza

Cous Cous con pesto di broccoli

2 broccoli

200 gr cous cous

20 gr pistacchi (o 10 noci)

1 limone

80 gr scamorza

Innanzi tutto pulire il broccolo, ridurlo a cimette e lessarlo (in acqua bollente o in pentola a pressione). Nel frattempo in una ciotola versare il cous cous, aggiungere 4 cucchiaio di olio evo e mescolare per sgranare perfettamente. Quando i broccoli sono pronti scolarli e metterli nel mixer (tenere da parte qualche cimetta per la decorazione), senza buttare l’acqua di cottura che servirà per il cous cous.

Nel mixer aggiungere 3 cucchiaio di olio, i pistacchi, il pepe e azionare a massima velocità, ottendendo una crema (se è troppo densa aggiungere acqua). Il pesto è pronto, possiamo occuparci del resto del piatto. Coprire il cereale completamente fino a un cm sopra il livello, coprire e lasciarlo riposare 10 minuti. Trascorso il tempo di riposo sgranare con una forchetta, aggiungere la scamorza tagliata a cubetti, sale e pepe. Disporre nel piatto da portata qualche cucchiaio di pesto per formare un letto su cui verrò adagiato il cous cou quindi decorare con le cimette di broccolo e il trito di pistacchi

Tagliata di pollo con finocchi e porri grigliati

600 gr petto di pollo

Succo di 2 limoni

120 gr olio

2 rametti rosmarino

Per i finocchi

2 finocchi

1 cucchiaio di capperi sotto sale

½ limone

2 rametti di prezzemolo

35 ml olio evo

Sale

Prepariamo la tagliata di pollo iniziando con la preparazione della marinatura. Spremere il succo di due limoni e metterlo in una ciotola, mescolare con una frusta e unire l’olio a filo. Aggiungere un pizzico di sale e il rosmarino. Tagliare a metà il petto di pollo, immergerlo nell’emulsione e lasciarlo marinare per 30 minuti circa.

Trascorso il tempo necessario scaldare bene una padella, aggiungere i petti di pollo unendo l’emulsione un po’ per volta. Rosolare la carne da tutti i lati quindi cuocere fino a cottura ultimata (20 minuti circa) bagnando ogni tanto la carne con il sughetto di cottura. A fine cottura tagliare a fette il petto di pollo, sistemarlo sul piatto da portata. Versare l’emulsione rimasta in una padella e farla restringere fino ad ottenere una salsina densa, con la quale andremo a decorare il pollo.

Occupiamoci del contorno a base di finocchi grigliati; per prima cosa scaldare la piastra, nel frattempo pulire i finocchi eliminando le foglie esterne, lavare i cuori e asciugarli bene con carta assorbente. Tagliare i finocchi facendo fette di 1 cm circa. Una volta affettati metterli a cuocere sulla piastra, una paio di minuti per lato, quando sono belli croccanti e abbrustoliti tenerli da parte e preparare la salsa. Mettere i capperi, l’olio il succo di limone in un mixer, tritare fino ad ottenere una salsina da versare sui finocchi. Disporre i finocchi vicino al pollo precedentemente sistemato sul piatto, condire con la salsa e servire