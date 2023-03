Con “EVERY BRILLIANT THING” Filippo Nigro porta a Rovereto “le cose per cui vale la pena vivere”

Pubblicità

Pubblicità



Dopo il successo fatto registrare lo scorso febbraio a Bolzano, Filippo Nigro sta per fare tappa anche a Rovereto all’interno della Stagione Regionale Contemporanea programmata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano e il Coordinamento Teatrale Trentino.

Considerato uno degli attori più interessanti del cinema e del teatro italiano, sabato 11 marzo, ore 20.30,Filippo Nigro salirà sul palco dell’Auditorium Melotti con Every Brilliant Thing, un’autobiografia scandita da continue liste di “cose per cui vale la pena vivere”, scritta nel 2013 dallo scrittore britannico Duncan Macmillan con Jonny Donahoe.

Lo spettacolo è una co-produzione CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG/Sardegna Teatro, con la regia di Fabrizio Arcuri e la co-regia dello stesso Filippo Nigro.

Every Brilliant Thing è un testo già presentato in versione originale con grande successo al Festival di Edimburgo, al Barrow Street Theatre di New York, e in tour in Inghilterra, in Australia e Nuova Zelanda.

Filippo Nigro sarà quindi il protagonista di un grande successo internazionale, Every Brilliant Thing,un’autobiografia scandita da continue liste di “cose per cui vale la pena vivere. Con il tempo quell’elenco, iniziato dal protagonista in tenera età, si allunga seguendo di pari passo il ritmo degli eventi di una vita e la costruzione di un’identità.

Nello spettacolo il Narratore mette a fuoco il rapporto con il padre, con il suo primo amore, il fallimento del suo matrimonio, la ricerca di aiuto nei momenti di difficoltà. Alla fine, la lista, più che alla madre ammalata di depressione, sarà stata utile al Narratore almeno a comprendere che “…se vivi tanto a lungo e arrivi alla fine dei tuoi giorni senza esserti mai sentito totalmente schiacciato almeno una volta dalla depressione, beh, allora vuol dire che non sei stato molto attento!”

Pubblicità Pubblicità



Con la complicità di alcuni spettatori – che potranno essere chiamati a impersonare alcuni dei personaggi minori – e attraverso una scrittura dal ritmo sempre serrato e divertente, Every Brilliant Thing riesce a toccare con sensibilità e con una non superficiale leggerezza un tema delicato e complesso come la depressione.

Pubblicità Pubblicità rel="nofollow" Pubblicità Pubblicità