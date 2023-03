Bypass ferroviario: la provincia anticiperà i soldi per le analisi dei terreni ex Sloi e Carbochimica

Pubblicità

La Sloi è stata protagonista dei lavori d’Aula di questa mattina con la comunicazione della Giunta numero 54/XVI sull’“Impiego di fondi statali connessi al disinquinamento dell’area della Sloi interessata dal passaggio della circonvallazione ferroviaria”, proposta dai consiglieri Marini, Zanella, Coppola, Manica, Maestri, Zeni, Demagri, Dallapiccola, Degasperi, De Godenz, Tonini e Olivi.

Una comunicazione durante la quale il vicepresidente Tonina ha parlato della costituzione dell’Osservatorio sui lavori e della possibilità di anticipare, qualora tardasse il trasferimento dalle casse dello Stato, le risorse messe a disposizione dal Ministero sul 2023 e il 2024. Presentate quattro risoluzioni a prima firma di Leonardi, Marini, Coppola, Zanella.

Prima dell’inizio dei lavori il presidente del Consiglio Kaswalder ha ricordato la giornata internazionale della donna ed espresso un augurio a tutte le consigliere e un ringraziamento alle collaboratrici d’Aula.

La Giunta potrà anticipare le risorse in attesa dei trasferimenti statali – È stata quindi la volta dell’intervento del vicepresidente Mario Tonina che ha fatto riferimento alle ulteriori risorse trovate tramite emendamento dalle parlamentari Ferrari e Cattoi per far fronte alle ulteriori analisi e approfondimenti e per cercare di completare un lavoro che, ha sottolineato, Appa ha sempre svolto con attenzione. L’assessore ha citato l’istituzione dell’Osservatorio ambientale, che avrà un ruolo preciso per far fronte a queste problematiche, un ruolo fondamentale – ha detto – di garanzia.

Poi le risorse: sul Sito di interesse nazionale (Sin) 12 milioni di euro di derivazione statale sono previsti per la bonifica delle rogge fino a via Fontana, altri 32,5 milioni sono appostati sul bilancio di Adep (Agenzia per la depurazione). Il bypass che non interessa il sito Sin ma le aree limitrofe è opera Statale con l’approvazione del ddl 77/2021 in carico a Rfi su fondi Pnrr con una gara bandita per un miliardo e 200 milioni.

Ulteriori somme a disposizione del Ministero come quelle riportate sul bilancio statale 2023 e 2024 potranno sicuramente essere attribuite transitando sul bilancio provinciale e ad oggi ancora non ci sono, ma se necessario come previsto da alcune risoluzioni presentate, potremmo eventualmente anticiparli, non è un problema, ha rassicurato Tonina.

L’Osservatorio ambientale ha previsto un fondo apposito per analisi ambientali a cura di Rfi e relative alle controanalisi a cura di Provincia e Appa relative al contesto ferroviario allargato comprensivo di sedime del bypass, del sito Sin connesso e a eventuali analisi tecniche e giuridiche su costi e modi della bonifica.

L’assessore ha sottolineato quindi l’importanza del rispetto delle norme in corso d’opera e fatto accenno al malcontento: di fronte a un’opera di questo tipo – ha affermato – non si possono garantire soddisfazioni a tutti, ma una decisione deve essere presa per garantire un risultato.

Ci vorrà tempo, il lavoro dovrà essere completato con un tratto di ferrovia e in quel di Rovereto, ma la Giunta crede che sia la strada giusta.