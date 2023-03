Arco: Amsa affitta i market dei campeggi

Pubblicità

Amsa (Azienda municipale sviluppo Arco) intende affidare in affitto d’azienda i due market dei campeggi Arco, in località Prabi, e Arco Lido, in località Linfano.

I due bandi, separati, hanno entrambi la scadenza delle ore 12 del 14 marzo 2023. I relativi bandi con tutta la documentazione necessaria si trovano sul sito www.amsaarco.it.

In entrambi i casi l’attività di vendita al dettaglio è destinata esclusivamente alla clientela del campeggio. I locali sono arredati e forniti di attrezzature per l’espletamento dell’attività di commercio al dettaglio, settore misto, come da inventano allegato all’avviso pubblico (allegato F).

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano: relativamente ad essi le parti redigeranno verbale di consistenza e consegna dei beni mobili ed immobili.

Atteso il peculiare carattere dell’azienda e il suo inserimento all’interno del campeggio, nel periodo di apertura dovranno essere garantiti orari minimi di apertura non inferiori alle otto ore giornaliere con orario di chiusura fisso e insindacabile alle ore 23.

Gli esercizi commerciali dovranno essere aperti al pubblico esclusivamente nel periodo di apertura dei campeggi.