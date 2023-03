Anestesia di Rovereto, situazione per il momento «tamponata»

Pubblicità

Al via ieri la tornata dei lavori del consiglio provinciale del mese di marzo. Come da tradizione i lavori sono cominciati con il question time, cioè le risposte immediate alle interrogazioni dei consiglieri alla giunta.

Il consigliere Pd Alessandro Olivi ha chiesto se sia stata ripristinata la dotazione di medici di anestesia di Rovereto indispensabili per garantire la programmazione delle sale operatorie e, più in generale, quali sono i rischi di non riuscire ad assicurare l’attività di chirurgia negli altri ospedali trentini.

L’assessora Stefania Segnana ha chiarito che a gennaio 2019 nell’unità l’unità erano in servizio attivo 20 medici più il direttore 20 arrivati a 25 nel giugno del 2021 e a 21 più il direttore nel settembre 2022 (situazione confermata ad oggi). La programmazione delle sedute operatorie è passata da 34 nel pre pandemia alle 30 settimanali odierne a alle quali si aggiungono 15 sedute per interventi minori che non prevedono la presenza dell’anestesista e 3 sedute a settimana per attività di assistenza a procedure diagnostiche.

A seguito dell’incontro tra Azienda sanitaria e sindacato degli anestesisti, la vertenza sindacale aperta negli ultimi giorni risulta sospesa e i professionisti medici hanno ricominciato a garantire la disponibilità nell’erogazione delle prestazioni aggiuntive.

Peraltro sono state recentemente approvate con delibera della Giunta le direttive ad Apran per il riconoscimento delle misure di armonizzazione con il contratto collettivo nazionale a favore della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria destinando al tavolo negoziale la somma di 9 milioni di euro, di cui 2 milioni una tantum e 1,4 milioni dal 2019 garantendo al chiusura dle contratto da tempo richiesta.

Il consigliere Olivi ha chiesto copia del documento, notando che si tende a rispondere con continui rammendi più che con soluzioni che possano dare stabilità e garanzia di copertura degli organici. Intanto i dati sembrano non rendere acuto un quadro che è peraltro critico: mi auguro di non dover rifare l’interrogazione fra tre mesi, ha concluso.

