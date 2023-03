Rifiuti, deiezioni canine e cenere: il Comune di Predaia richiama i cittadini maleducati al senso civico

Pubblicità

«Un richiamo al senso civico per coloro che disprezzano l’ambiente in cui vivono, abbandonando in giro rifiuti, deiezioni canine e cenere».

Si apre così, con queste parole, il post pubblicato poco fa sulla pagina Facebook “Comune di Predaia”: un messaggio indirizzato a chi persevera nel mantenere un comportamento irrispettoso (e in certi casi anche pericoloso) nei confronti dell’ambiente, del territorio, degli altri esseri viventi.

«Si invita la cittadinanza a segnalare senza indugio questi reati alla Polizia Locale – è l’appello dell’amministrazione comunale –. Si ricorda ai maleducati che l’abbandono dei rifiuti è un reato ambientale: oltre a comportare il rischio di pesanti multe, in alcune circostanze, come nel caso di rischio di incendio, è punito con l’arresto».

Lo scorso finesettimana, ad esempio, i Vigili del Fuoco volontari di Taio sono dovuti intervenire per evitare il rischio di incendio boschivo lungo la strada vecchia che da Mollaro porta a Dardine a causa dell’abbandono di cenere fumante da parte di qualche persona poco assennata (qui l’articolo).

«Un grande grazie ai Vigili del Fuoco volontari – conclude l’amministrazione comunale – che sono chiamati ad intervenire persino per tamponare le sciocchezze di qualche persona incivile e irrispettosa dell’ambiente e del prossimo».