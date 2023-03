Respinta la mozione di sfiducia a Bisesti

Pubblicità

La mozione di sfiducia 583/XVI​ all’assessore Bisesti firmata da Zanella, Maestri, Manica, Zeni, Marini, Demagri, Dallapiccola, Degasperi, Coppola e Olivi è stata respinta con 21 no, 11 sì e l’astensione di Ugo Rossi.

La motivazione della mozione di sfiducia all’assessore era dovuta alla sua partecipazione e all’appoggio pubblico ad ddl di Claudio Cia e Luca Guglielmi sulla libertà educativa, ritenuto da Paolo Zanella, primo firmataria della sfiducia, retrivo e discriminante.

Interessanti in particolare 4 interventi. Quello di Ugo Rossi che ha ricordato di non aver sottoscritto la mozione di sfiducia, perché le sfiduce che andrebbero riservate a violazioni dei principi costituzionali o dei diritti dell’uomo o per azioni amministrative dolose.

Claudio Cia (FdI), da parte sua, ha affermato che le dimissioni di Bisesti sono state chieste solo perché presente alla presentazione di un ddl proposto da due forze politiche della maggioranza. Il contenuto del ddl può non piacere, ma rispecchia la posizione della maggioranza che guida la Provincia. Un ddl che richiederà altre due sedute di audizioni in commissione e che potrà essere emendato.

La minoranza ha approfittato della mozione per attaccare la politica scolastica della Giunta, ma il ddl dice che i genitori devono tornare al centro, garantire i diritti costituzionali alle famiglie. Si dice che le famiglie devono essere debitamente informate e che su certi temi non basta l’iniziativa di un insegnante, e che debbano essere affrontati da veri esperti e non da rappresentanti di associazioni come l’Arcigay. Non sono più tollerabili, ha aggiunto Cia, iniziative come quella di far scambiare i vestiti a bambini e bambine.

Quindi, l’assessore viene sfiduciato perché è a favore della libertà delle famiglie. Comunque, ha concluso l’esponente di Fdi, se la scuola del passato era quella che rispettava i ragazzi, è bene tornare indietro. L’ideologia “gender” ha detto infine esiste e ha ringraziato Bisesti di averci messo la faccia.

Roberto Paccher (Lega) ha ritenuto insensata la mozione di sfiducia e intimidatoria. Un processo alle intenzioni, su un ddl che non ha ancora concluso il suo iter. Una sfiducia che vorrebbe reggersi sull’unica accusa, quella di aver partecipato ad una conferenza stampa di una consigliere di maggioranza. Per Paccher la scuola deve occuparsi della formazione, al di là delle visioni di parte sui temi dell’identità sessuale.

Luca Guglielmi (Lista Fassa) ha ribadito che il ddl è stato letto poco e male. Oppure è stato piegato ad esigenze elettorali. Guglielmi ha ricordato che il ddl è stato depositato molti mesi fa e solo ora si solleva la questione prendendo a pretesto la partecipazione dell’assessore ad una conferenza stampa con i proponenti e i rappresentanti di una petizione che ha chiesto questo disegno di legge. Il ddl, ha aggiunto, non parla di docenti, perché non sono loro a portare nelle scuole i temi di genere, ma le associazioni o esperti come ha affermato in commissione il presidente Arcigay. Solo in questi casi, il ddl prevede una reazione in primo luogo dei genitori.

