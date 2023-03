Punto d’incontro alle Bellesini? Conci al sindaco Ianeselli: «Anche no, il rione ha già dato, non se ne parla proprio»

Pubblicità

Pubblicità



«Il rione di Cristo Re ha già fatto la sua parte e dato molto alla città, ora basta» – a dirlo è il nostro Editore Roberto Conci nato e cresciuto nel rione dove tutt’ora risiede. «Io amo il mio rione – aggiunge Conci – ci hanno vissuto i miei nonni, i miei genitori e ci siamo nati io e mio fratello e spero un giorno mia figlia ci venga ad abitare, ma ora bisogna riqualificare i quartieri e non devastarli ulteriormente con decisioni affrettate»

Alla notizia, diffusa dal sindaco Ianeselli, che durante la riqualificazione il Punto d’incontro in via del Travai sarà trasferito nell’edificio che un tempo ospitava l’ex scuola Bellesini in via Stoppani, dove è già presente uno spazio mensa che dovrà essere riadattato per le nuove funzioni, è cominciato a scattare l’allarme tra i cittadini di Cristo Re.

Il lavori saranno eseguiti nel 2024, la paura è che – purtroppo – visto il quasi raddoppio delle persone in povertà nel capoluogo, la sede delle Bellesini poi rimanga fissa.

Pubblicità Pubblicità

Di solito Lei si è sempre tenuto a margine delle problematiche del rione, invece adesso….

«Intanto è giusto ricordare che le scuole Bellesini di Cristo Re dovevano essere il nuovo luogo di ritrovo delle associazioni di volontariato. Invece, prima l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione le aule per l’accoglienza delle persone che quest’inverno hanno passano la notte all’addiaccio e adesso se ne esce con questa notizia che ha dell’incredibile. Seguo sempre le vicissitudini del mio in rione in silenzio, ma ora si sta esagerando».

Come è stata presa dai residenti questa notizia?

Pubblicità Pubblicità



«Male e con molta preoccupazione. Da ieri ricevo messaggi, email e telefonate di persone che abitano in Cristo Re, i cui malesseri e disagi sono palpabili»

Cristo Re quindi – secondo Lei – continua ad essere penalizzato?

«Sì, senza dubbio. Il rione ha dato molto in questi anni. Ha dovuto ‘sopportare’ l’apertura del centro Snai che ha portato degrado e criminalità; si è scoperto che il Lavisotto è pieno di piombo teatretile; sono stati tagliati i servizi autobus nella parte nord. Le dico solo che un anziano per andare all’ospedale con un solo autobus deve farsi un chilomentro a piedi, oppure deve prederne due per andare e due per tornare. Possiamo anche parlare delle strade, basta andare e vedere via Moggioli e via Pancheri per esempio, altro che Roma. Un rione dove mancano i cestini, dove molti residenti sono abbandonati al proprio destino. E la mancata valorizzazzione del parco del rione? Uno dei più belli di Trento, completamente abbandonato».

Ma non solo, giusto?

«Sì, lo spaccio di droga nel rione ormai è cosa giornaliera e risaputa specie lungo via Lungadige Leopardi. E poi, in fondo a Corso Buonarroti, secondo alcune segnalazioni sembra che siano tornate anche le prostitute: una situazione insostenibile. Il tutto, senza poi scordare le problematiche delle case popolari di via Corso Alpini. È un rione davvero pieno di problematiche trascurate.»

Cristo Re sarà anche interessato dai lavori della circonvallazione ferrovaria, vero?

«Nessuno lo dice ma quando inizieranno i lavori in via Maccani passeranno probabilmente un minimo di 300 camion al giorno. Un rione che tra il resto è stato ostaggio dei lavori per oltre un anno».

Veniamo al dunque, perchè no al punto d’incontro nelle ex Bellesini?

«Io passo ogni tanto in via Travai e non è un bello spettacolo quello che si vede. Negli ultimi anni molte attività hanno chiuso i battenti. Sono stati aggrediti alcuni titolari di negozi, sono successi molti furti nella zona e al nostro giornale sono arrivate decine di fotografie che ritraevano scene di spaccio, con conseguenti lamentele dei residenti. Parliamoci chiaro: la gente che ha bisogno va sicuramente aiutata ma si deve comportare con rispetto. C’è il timore che i frequentatori del punto d’incontro delle ex Bellesini si vadano ad ‘impadronire’ subito dei giardini di Piazza Cantore dove giocano i nostri figli e dove gli anziani si siedono sulle panchine. C’è la grande paura che le attività nei dintorni siano preda di degrado e probabilmente di altre attività poco lecite. Ho ancora in mente quando alcune persone si lavavano nella fontana dei giardini».

C’è un altro punto importante, vero?

«Sì, la cosa più importante è che le Bellesini sono vicine a Piazza Centa e piazza Dante: note piazze di ritrovo di spacciatori e consumatori. Se metti questa gente disperata vicino ai principali centri di spaccio della città li fai diventare galoppini. O almeno, si corre questo rischio. Così facendo si rischia di alzare ancora di più l’alta densità della microcriminalità soprattutto in quelle zone».

Questo aumenterà quindi ancora di più la preoccupazione dei residenti….

«Naturalmente sì. Ironia della sorte: questo spostamento del punto d’incontro rischia di diventare tossico anche per le stesse persone che frequentano la struttura, che saranno di conseguenza preda facile dei delinquenti. Non dimentichiamo che il nostro rione è ad alta densita di anziani, che sono i soggetti più deboli e quindi ancora di più a rischio. Poi, mettere una struttura del genere vicino ad un parco…e dove passano i bambini con le mamme che vanno a scuola. Francamente ho paura che questa scelta abbia conseguenze devastanti».

Secondo Lei saranno penalizzate anche le attività commerciali?

«Non ci sono dubbi, i luoghi di ritrovo dei frequentatori delle ex Bellesini finiranno per essere i bar della zona. Le altre attività di conseguenza perderanno di valore e alla fine si perderanno i clienti fidelizzati, come gli immobili che scenderanno di prezzo. Questo è un possibile scenario e credo che sia dato da questa scelta che finirà per mettere il quartiere in ginocchio. E, forse, dopo questi anni di crisi profonda le attività andrebbero stimolate ed aiutate e non penalizzate in questo modo. Nel rione hanno chiuso attività storiche negli ultimi anni. Il quartiere potrebbe non essere più attrattivo per nuove entità commerciali. Ricordiamoci che se non c’è impresa non c’è lavoro, e se non c’è lavoro non c’è società».

Le alternative?

«Il nostro sindaco ‘sbandiera’ il valore dell’accoglienza, bene, adesso è il momento che anche altri diano un contributo. Trasferiamo – ad esempio – i frequentatori del punto d’incontro in Bolghera oppure al quartiere Le Albere, oppure meglio ancora nella zona del centro Sociale Bruno. Se – come dice il Sindaco – si tratta di una cosa temporanea, credo non ci dovrebbero essere problematiche di nessun tipo. Portare qui gente con disagi e difficoltà in un quartiere popolare dove sovrabbondano le persone in difficoltà economiche, non mi pare un’idea lungimirante.»

E adesso, che cosa intendete fare?

«Quando insieme ad un gruppo di persone residenti abbiamo organizzato “rione in piazza”, nel 2016, 2017 e 2018 era nato un comitato di Cristo Re che esiste tutt’ora ma che non è mai stato di fatto utilizzato. Ora è arrivato il momento di farlo rinascere. Quindi a questo proposito invito chiunque abbia voglia di dire qualcosa, di scrivere alla mia email personale ([email protected]). Il nostro primo obiettivo è e deve essere quello di parlare con il Sindaco Ianeselli che credo capirà le nostre motivazioni e necessità.»

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità