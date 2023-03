Per le feste vigiliane pronta la nuova illuminazione del Castello del Buonconsiglio

Pubblicità

Al via oggi la tornata dei lavori del consiglio provinciale del mese di marzo. Come da tradizione i lavori sono cominciati con il question time, cioè le risposte immediate alle interrogazioni dei consiglieri alla giunta.

Nel merito il consigliere di Fratelli d’Italia Claudio Cia ha chiesto alla Giunta se siano stati effettuati i lavori per la nuova illuminazione delle mura del Castello del Buonconsiglio.

L’assessore Mirko Bisesti ha detto che i lavori sono stati completati e già da inizio anno si può ammirare la nuova illuminazione dei giardini e degli interni del Palazzo.

E’ stato sostituito il sistema precedente con uno a led di ultimissima generazione e alta tecnologia, con un conseguente consistente risparmio anche sul piano energetico.

Bisesti ha annunciato che l’intervento complessivo (che comprende anche l’illuminazione esterna della cinta muraria) si potrà ammirare allorché sarà inaugurata, per la festa del santo patrono San Vigilio a fine giugno prossimo.

Cia ha ringraziato l’assessore e anche il Comune di Trento per il lavoro svolto sulla piazza Mostra trasformata in un vero salotto.

