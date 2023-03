L’Avis di Cles continua a crescere: sono 107 i nuovi associati

Pubblicità

Pubblicità



È stata l’occasione tracciare un bilancio delle attività svolte nel corso del 2022, ma anche per ritrovarsi, dialogare, confrontarsi.

L’assemblea annuale dell’Avis comunale di Cles, riunitasi martedì scorso in Sala Borghesi Bertolla, ha avuto una buona partecipazione da parte dei donatori, ma non solo. Erano presenti infatti anche diverse autorità: il presidente onorario di Avis Cles Sergio Branz, la presidente della Comunità della Val di Non Michela Noletti, l’assessora alle politiche sociali di Cles Stella Menapace, per Avis del Trentino la direttrice sanitaria Danila Bassetti e il vicepresidente Fabrizio Zappaterra, per l’Ospedale di Cles la responsabile del laboratorio di analisi dott.ssa Paola Calvi e la dott.ssa Giordana Orsoni, per la Croce Bianca Tuenno il presidente Andrea Concini e il vicepresidente Luca Zanolini.

Nel 2022 l’Avis clesiana, che quest’anno si prepara a spegnere 70 candeline, è cresciuta ulteriormente: sono ben 107 i nuovi associati che, a fronte dell’uscita (per motivi sanitari, d’età, o per trasferimenti) di 38 persone, hanno portato la sezione a raggiungere quota 605 associati, 69 in più rispetto all’anno precedente.

Tra questi, molti sono giovani, il che garantisce un ricambio generazionale indispensabile.

Per quanto riguarda la raccolta, ci si attesta a 685 sacche (677 sangue, 5 plasma, 3 piastrine) durante l’anno scorso: 43 in più rispetto al 2021, con un rapporto donatori/donazioni di 1,138. Il bilancio 2022, invece, dettagliato dal tesoriere, è stato chiuso con un attivo di 32.637,30 euro.

Nel corso dell’anno, dunque, è stato grande l’impegno nel portare avanti progettualità che hanno consentito di perseguire la mission di Avis, sia istituzionale, con la promozione e la raccolta di sangue e plasma, sia quella allargata al sostegno di altre associazioni. Sono stati diversi, infatti, gli eventi promossi e le collaborazioni con altre realtà di volontariato.

Pubblicità Pubblicità



Cresce l’attesa, poi, per le celebrazioni del 70esimo compleanno dell’Avis di Cles.

«Vogliamo festeggiare la meglio questo anniversario – sono state le parole della presidente Arianna Stablum – dando risalto ai donatori che negli anni, con il loro gesto volontario, anonimo, ricorrente e gratuito, hanno contribuito a far crescere la realtà avisina».

Al termine del suo intervento, la presidente ha voluto rivolgere dei ringraziamenti particolari a nome di tutto il direttivo. «Grazie agli associati, grazie ai collaboratori, grazie al reparto medico e infermieristico dell’ospedale di Cles e grazie alla dottoressa Orsoni che ci saluta dopo aver lavorato volontariamente, da marzo 2021, al nostro punto di raccolta, smaltendo tutto l’arretrato – ha dichiarato in conclusione Stablum –. Il nostro augurio è quello di continuare a crescere insieme, e a migliorarci sempre di più».

Pubblicità Pubblicità rel="nofollow" Pubblicità Pubblicità